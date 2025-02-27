Полиция ликвидировала притон в квартире Петербурга. Видео

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При проведении обыска в указанной квартире обнаружены женщины в возрасте от 41 до 50 лет
При проведении обыска в указанной квартире обнаружены женщины в возрасте от 41 до 50 лет Фото:

В Петербурге, на улице Некрасова, полицейские провели операцию по пресечению деятельности нелегального притона. В одной из квартир функционировал притон для занятий проституцией. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили притон для занятий проституцией, расположенный в просторной квартире с евроремонтом в доме 6 по улице Некрасова», — пишет пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. При проведении обыска в указанной квартире обнаружены три женщины в возрасте от 41 до 50 лет, которые, предварительно, причастны к нелегальной деятельности. Одна из них, 50-летняя женщина, ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные преступления и предположительно является организатором притона.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело, которое касается организации занятия проституцией. Организатор притона была задержана и сейчас ожидает дальнейшего решения суда.

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В Петербурге, на улице Некрасова, полицейские провели операцию по пресечению деятельности нелегального притона. В одной из квартир функционировал притон для занятий проституцией. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. «В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили притон для занятий проституцией, расположенный в просторной квартире с евроремонтом в доме 6 по улице Некрасова», — пишет пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. При проведении обыска в указанной квартире обнаружены три женщины в возрасте от 41 до 50 лет, которые, предварительно, причастны к нелегальной деятельности. Одна из них, 50-летняя женщина, ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные преступления и предположительно является организатором притона. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело, которое касается организации занятия проституцией. Организатор притона была задержана и сейчас ожидает дальнейшего решения суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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