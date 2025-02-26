26 февраля 2025

В Челябинске аренда маленьких квартир подорожала на 23%

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске долгосрочная аренда квартир стоит 23 100 рублей
В Челябинске долгосрочная аренда квартир стоит 23 100 рублей Фото:

В Челябинске за год стоимость долгосрочной аренды компактных квартир выросла на 22,9% до 23 104 рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске за год стоимость долгосрочной аренды квартир площадью до 32 квадратных метров выросла на 22,9%. В среднем цена аренды небольших квартир в городе — 23 104 рубля за объект», — сообщается на сайте «Мир квартир».

В целом по России сильнее всего аренда небольших квартир подорожала в Чите (+86,4%), Твери (+75,4%), Новокузнецке (+71,6%) и Курске (+64,1%). При этом стоимость аренды жилья меньше всего выросла в Чебоксарах (+5,9%), Владивостоке (+6,8%), Белгороде (+8%) и Тюмени (+8,3%). В целом по стране квартиры до 32 квадратов за год стали сдаваться на 30,8% дороже. Теперь их можно арендовать за 23 000 рублей.

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В Челябинске за год стоимость долгосрочной аренды компактных квартир выросла на 22,9% до 23 104 рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске за год стоимость долгосрочной аренды квартир площадью до 32 квадратных метров выросла на 22,9%. В среднем цена аренды небольших квартир в городе — 23 104 рубля за объект», — сообщается на сайте «Мир квартир». В целом по России сильнее всего аренда небольших квартир подорожала в Чите (+86,4%), Твери (+75,4%), Новокузнецке (+71,6%) и Курске (+64,1%). При этом стоимость аренды жилья меньше всего выросла в Чебоксарах (+5,9%), Владивостоке (+6,8%), Белгороде (+8%) и Тюмени (+8,3%). В целом по стране квартиры до 32 квадратов за год стали сдаваться на 30,8% дороже. Теперь их можно арендовать за 23 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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