В Челябинске аренда маленьких квартир подорожала на 23%

В Челябинске за год стоимость долгосрочной аренды компактных квартир выросла на 22,9% до 23 104 рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске за год стоимость долгосрочной аренды квартир площадью до 32 квадратных метров выросла на 22,9%. В среднем цена аренды небольших квартир в городе — 23 104 рубля за объект», — сообщается на сайте «Мир квартир».
В целом по России сильнее всего аренда небольших квартир подорожала в Чите (+86,4%), Твери (+75,4%), Новокузнецке (+71,6%) и Курске (+64,1%). При этом стоимость аренды жилья меньше всего выросла в Чебоксарах (+5,9%), Владивостоке (+6,8%), Белгороде (+8%) и Тюмени (+8,3%). В целом по стране квартиры до 32 квадратов за год стали сдаваться на 30,8% дороже. Теперь их можно арендовать за 23 000 рублей.
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