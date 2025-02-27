Широкий четверг: что нужно и что нельзя делать в четвертый день Масленицы

Широкий четверг на Масленицу: обычаи, традиции и приметы разгуля
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На четвертый день Масленицы праздник достигает своего апогея
На четвертый день Масленицы праздник достигает своего апогея Фото:

Масленичная неделя в самом разгаре, а значит, пришло время главного дня празднования — Широкого четверга. Именно с этого дня начинаются настоящие народные гуляния, и даже самые серьезные люди откладывают дела, чтобы как следует повеселиться. Почему этот день так важен, что обязательно нужно сделать в четверг на Масленицу и какие приметы с ним связаны — в материале URA.RU.

Почему четверг называют «широким» или «разгуляем»

Четвертый день масленичной недели имеет несколько народных названий: «Широкий четверг», «Разгуляй», «Перелом» или «Широкая Масленица». И неспроста — именно с четверга начиналась самая активная и веселая часть праздника.

В старину люди верили, что в этот день зима и весна окончательно «меряются силами», и чтобы помочь весне победить, нужно как следует повеселиться. Считалось, что громкий смех, песни и пляски прогоняют зимнюю стужу и пробуждают природу от спячки.

Кроме того, четверг был последним днем перед Великим постом, когда еще можно было заниматься хозяйственными делами — в пятницу, субботу и воскресенье работать уже считалось грехом. Поэтому люди старались завершить все дела именно к четвергу, а затем с чистой совестью предаться веселью.

Главное правило Широкого четверга — быть открытым, щедрым и веселым
Главное правило Широкого четверга — быть открытым, щедрым и веселым
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Главные обряды и традиции Широкого четверга

Взятие снежного городка

Пожалуй, самая зрелищная забава Широкого четверга — взятие снежного городка. Мужчины и парни делились на две команды: «защитники зимы» и «войско весны». Первые строили крепость из снега, а вторые должны были ее захватить. Битва проходила с песнями, шутками и смехом, а победа «войска весны» символизировала скорый приход теплых дней. В некоторых регионах вместо снежной крепости строили деревянную башню, которую затем с шумом разрушали — этот обряд символизировал разрушение границы между миром живых и миром мертвых, пробуждение природы от зимнего сна.

Катания на лошадях

Еще одна важная традиция Широкого четверга — катания на лошадях. Молодые парни запрягали лучших коней в расписные сани и с песнями проезжали через всю деревню, приглашая девушек прокатиться.

Считалось, что такое катание способствует плодородию земли — чем дальше и быстрее едешь, тем лучше будет урожай. Особым шиком считалось запрячь тройку лошадей с бубенцами и колокольчиками. Звон бубенцов, по поверьям, отгонял злых духов и пробуждал землю.

Кулачные бои

В Широкий четверг традиционно устраивали кулачные бои «стенка на стенку». Это было не просто развлечение, а целый ритуал со строгими правилами: нельзя было бить лежачего, нападать сзади или использовать какие-либо предметы.

Бои проходили на льду рек или на деревенской площади. Считалось, что участие в таком состязании приносит здоровье и силу на весь год, а пролитая кровь «кормит» землю и обеспечивает хороший урожай.

Чествование молодоженов

Особое внимание в Широкий четверг уделяли парам, поженившимся в течение прошедшего года. Молодоженов катали на санях по деревне, заставляли целоваться на виду у всех, а иногда даже валяли в снегу — все это должно было обеспечить счастливую семейную жизнь и здоровое потомство. В некоторых регионах был обычай «вождения медведя» — ряженый медведем человек приходил к дому молодоженов, и те должны были его угостить блинами и медом.

Широкий четверг — это день, когда Масленица раскрывается во всей красе
Широкий четверг — это день, когда Масленица раскрывается во всей красе
Фото:

Что обязательно нужно сделать в Широкий четверг

Угостить всех блинами

В Широкий четверг хозяйки пекли особенно много блинов и старались угостить ими как можно больше людей. Считалось, что чем больше блинов раздашь в этот день, тем больше счастья и достатка вернется в дом. Особенно важно было угостить блинами детей и стариков — их благодарность считалась самой ценной. Также блины оставляли на могилах предков или просто на перекрестках дорог — «для душ усопших».

Поучаствовать в народных гуляниях

Главное правило Широкого четверга — ни в коем случае не оставаться дома! Считалось, что человек, который провел этот день в четырех стенах, весь год будет болеть и терпеть неудачи. Даже если вы не любитель шумных компаний, в этот день стоит хотя бы прогуляться по улице, покататься с горки или просто пообщаться с соседями — все это принесет удачу и здоровье.

Помириться с врагами

Широкий четверг — идеальное время для примирения. Наши предки верили, что обиды, не прощенные в этот день, могут обернуться серьезными проблемами в будущем. Если у вас есть с кем-то разногласия, найдите в себе силы сделать первый шаг к примирению. По традиции, человек, отказавший в прощении в Широкий четверг, весь год будет терпеть неудачи.

Приметы и поверья Широкого четверга

Как и любой другой праздник, Широкий четверг оброс множеством примет и поверий:

  • Если в Широкий четверг стоит ясная погода — лето будет жарким и урожайным;
  • Кто в этот день от души повеселится — весь год проживет в радости;
  • Девушка, получившая в Широкий четверг комплимент от незнакомца, скоро выйдет замуж;
  • Если в этот день случайно рассыпать муку — к прибыли, а если пролить молоко — к слезам;
  • Найденная в Широкий четверг монета принесет богатство, если ее положить в кошелек и не тратить до следующей Масленицы.

Что категорически нельзя делать в Широкий четверг

Но у этого дня есть и запреты. Вот некоторые из них:

  • Нельзя работать по дому — считается, что работа в этот день будет бесполезной и даже может навлечь беду. Допускается выполнять лишь очень важную работу.
  • Запрещено ссориться и сквернословить — это может привлечь неудачи на весь год.
  • Нельзя отказывать в угощении или помощи — скупость в Широкий четверг может обернуться бедностью.
  • Не рекомендуется давать в долг деньги или вещи — вместе с ними можно отдать свое благополучие.
  • Категорически запрещено грустить и жаловаться на жизнь — это может привлечь еще больше проблем.

Современные традиции Широкого четверга: как праздновать сегодня

Сегодня Широкий четверг адаптировался под нашу жизнь, но его дух остался прежним. Вместо катания на лошадях можно пойти на каток, а вместо штурма снежного городка — устроить снежный бой с друзьями. Главное — не сидеть дома, а быть в движении. Если вы в городе, сходите на народные гуляния — там часто проходят концерты, ярмарки и мастер-классы.

Можно попробовать себя в старинных забавах, например, в перетягивании каната или хороводах. А если гуляний нет, устройте домашнюю вечеринку с блинами и играми — главное, чтобы было весело и душевно. Еще одна идея — устроить блинный марафон. Соревнуйтесь с друзьями, кто больше съест или кто придумает самую необычную начинку. Это не только весело, но и помогает сохранить дух Широкого четверга.

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Масленичная неделя в самом разгаре, а значит, пришло время главного дня празднования — Широкого четверга. Именно с этого дня начинаются настоящие народные гуляния, и даже самые серьезные люди откладывают дела, чтобы как следует повеселиться. Почему этот день так важен, что обязательно нужно сделать в четверг на Масленицу и какие приметы с ним связаны — в материале URA.RU. Почему четверг называют «широким» или «разгуляем» Четвертый день масленичной недели имеет несколько народных названий: «Широкий четверг», «Разгуляй», «Перелом» или «Широкая Масленица». И неспроста — именно с четверга начиналась самая активная и веселая часть праздника. В старину люди верили, что в этот день зима и весна окончательно «меряются силами», и чтобы помочь весне победить, нужно как следует повеселиться. Считалось, что громкий смех, песни и пляски прогоняют зимнюю стужу и пробуждают природу от спячки. Кроме того, четверг был последним днем перед Великим постом, когда еще можно было заниматься хозяйственными делами — в пятницу, субботу и воскресенье работать уже считалось грехом. Поэтому люди старались завершить все дела именно к четвергу, а затем с чистой совестью предаться веселью. Главные обряды и традиции Широкого четверга Взятие снежного городка Пожалуй, самая зрелищная забава Широкого четверга — взятие снежного городка. Мужчины и парни делились на две команды: «защитники зимы» и «войско весны». Первые строили крепость из снега, а вторые должны были ее захватить. Битва проходила с песнями, шутками и смехом, а победа «войска весны» символизировала скорый приход теплых дней. В некоторых регионах вместо снежной крепости строили деревянную башню, которую затем с шумом разрушали — этот обряд символизировал разрушение границы между миром живых и миром мертвых, пробуждение природы от зимнего сна. Катания на лошадях Еще одна важная традиция Широкого четверга — катания на лошадях. Молодые парни запрягали лучших коней в расписные сани и с песнями проезжали через всю деревню, приглашая девушек прокатиться. Считалось, что такое катание способствует плодородию земли — чем дальше и быстрее едешь, тем лучше будет урожай. Особым шиком считалось запрячь тройку лошадей с бубенцами и колокольчиками. Звон бубенцов, по поверьям, отгонял злых духов и пробуждал землю. Кулачные бои В Широкий четверг традиционно устраивали кулачные бои «стенка на стенку». Это было не просто развлечение, а целый ритуал со строгими правилами: нельзя было бить лежачего, нападать сзади или использовать какие-либо предметы. Бои проходили на льду рек или на деревенской площади. Считалось, что участие в таком состязании приносит здоровье и силу на весь год, а пролитая кровь «кормит» землю и обеспечивает хороший урожай. Чествование молодоженов Особое внимание в Широкий четверг уделяли парам, поженившимся в течение прошедшего года. Молодоженов катали на санях по деревне, заставляли целоваться на виду у всех, а иногда даже валяли в снегу — все это должно было обеспечить счастливую семейную жизнь и здоровое потомство. В некоторых регионах был обычай «вождения медведя» — ряженый медведем человек приходил к дому молодоженов, и те должны были его угостить блинами и медом. Что обязательно нужно сделать в Широкий четверг Угостить всех блинами В Широкий четверг хозяйки пекли особенно много блинов и старались угостить ими как можно больше людей. Считалось, что чем больше блинов раздашь в этот день, тем больше счастья и достатка вернется в дом. Особенно важно было угостить блинами детей и стариков — их благодарность считалась самой ценной. Также блины оставляли на могилах предков или просто на перекрестках дорог — «для душ усопших». Поучаствовать в народных гуляниях Главное правило Широкого четверга — ни в коем случае не оставаться дома! Считалось, что человек, который провел этот день в четырех стенах, весь год будет болеть и терпеть неудачи. Даже если вы не любитель шумных компаний, в этот день стоит хотя бы прогуляться по улице, покататься с горки или просто пообщаться с соседями — все это принесет удачу и здоровье. Помириться с врагами Широкий четверг — идеальное время для примирения. Наши предки верили, что обиды, не прощенные в этот день, могут обернуться серьезными проблемами в будущем. Если у вас есть с кем-то разногласия, найдите в себе силы сделать первый шаг к примирению. По традиции, человек, отказавший в прощении в Широкий четверг, весь год будет терпеть неудачи. Приметы и поверья Широкого четверга Как и любой другой праздник, Широкий четверг оброс множеством примет и поверий: Что категорически нельзя делать в Широкий четверг Но у этого дня есть и запреты. Вот некоторые из них: Современные традиции Широкого четверга: как праздновать сегодня Сегодня Широкий четверг адаптировался под нашу жизнь, но его дух остался прежним. Вместо катания на лошадях можно пойти на каток, а вместо штурма снежного городка — устроить снежный бой с друзьями. Главное — не сидеть дома, а быть в движении. Если вы в городе, сходите на народные гуляния — там часто проходят концерты, ярмарки и мастер-классы. Можно попробовать себя в старинных забавах, например, в перетягивании каната или хороводах. А если гуляний нет, устройте домашнюю вечеринку с блинами и играми — главное, чтобы было весело и душевно. Еще одна идея — устроить блинный марафон. Соревнуйтесь с друзьями, кто больше съест или кто придумает самую необычную начинку. Это не только весело, но и помогает сохранить дух Широкого четверга.
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