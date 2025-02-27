Масленичная неделя в самом разгаре, а значит, пришло время главного дня празднования — Широкого четверга. Именно с этого дня начинаются настоящие народные гуляния, и даже самые серьезные люди откладывают дела, чтобы как следует повеселиться. Почему этот день так важен, что обязательно нужно сделать в четверг на Масленицу и какие приметы с ним связаны — в материале URA.RU.
Почему четверг называют «широким» или «разгуляем»
Четвертый день масленичной недели имеет несколько народных названий: «Широкий четверг», «Разгуляй», «Перелом» или «Широкая Масленица». И неспроста — именно с четверга начиналась самая активная и веселая часть праздника.
В старину люди верили, что в этот день зима и весна окончательно «меряются силами», и чтобы помочь весне победить, нужно как следует повеселиться. Считалось, что громкий смех, песни и пляски прогоняют зимнюю стужу и пробуждают природу от спячки.
Кроме того, четверг был последним днем перед Великим постом, когда еще можно было заниматься хозяйственными делами — в пятницу, субботу и воскресенье работать уже считалось грехом. Поэтому люди старались завершить все дела именно к четвергу, а затем с чистой совестью предаться веселью.
Главные обряды и традиции Широкого четверга
Взятие снежного городка
Пожалуй, самая зрелищная забава Широкого четверга — взятие снежного городка. Мужчины и парни делились на две команды: «защитники зимы» и «войско весны». Первые строили крепость из снега, а вторые должны были ее захватить. Битва проходила с песнями, шутками и смехом, а победа «войска весны» символизировала скорый приход теплых дней. В некоторых регионах вместо снежной крепости строили деревянную башню, которую затем с шумом разрушали — этот обряд символизировал разрушение границы между миром живых и миром мертвых, пробуждение природы от зимнего сна.
Катания на лошадях
Еще одна важная традиция Широкого четверга — катания на лошадях. Молодые парни запрягали лучших коней в расписные сани и с песнями проезжали через всю деревню, приглашая девушек прокатиться.
Считалось, что такое катание способствует плодородию земли — чем дальше и быстрее едешь, тем лучше будет урожай. Особым шиком считалось запрячь тройку лошадей с бубенцами и колокольчиками. Звон бубенцов, по поверьям, отгонял злых духов и пробуждал землю.
Кулачные бои
В Широкий четверг традиционно устраивали кулачные бои «стенка на стенку». Это было не просто развлечение, а целый ритуал со строгими правилами: нельзя было бить лежачего, нападать сзади или использовать какие-либо предметы.
Бои проходили на льду рек или на деревенской площади. Считалось, что участие в таком состязании приносит здоровье и силу на весь год, а пролитая кровь «кормит» землю и обеспечивает хороший урожай.
Чествование молодоженов
Особое внимание в Широкий четверг уделяли парам, поженившимся в течение прошедшего года. Молодоженов катали на санях по деревне, заставляли целоваться на виду у всех, а иногда даже валяли в снегу — все это должно было обеспечить счастливую семейную жизнь и здоровое потомство. В некоторых регионах был обычай «вождения медведя» — ряженый медведем человек приходил к дому молодоженов, и те должны были его угостить блинами и медом.
Что обязательно нужно сделать в Широкий четверг
Угостить всех блинами
В Широкий четверг хозяйки пекли особенно много блинов и старались угостить ими как можно больше людей. Считалось, что чем больше блинов раздашь в этот день, тем больше счастья и достатка вернется в дом. Особенно важно было угостить блинами детей и стариков — их благодарность считалась самой ценной. Также блины оставляли на могилах предков или просто на перекрестках дорог — «для душ усопших».
Поучаствовать в народных гуляниях
Главное правило Широкого четверга — ни в коем случае не оставаться дома! Считалось, что человек, который провел этот день в четырех стенах, весь год будет болеть и терпеть неудачи. Даже если вы не любитель шумных компаний, в этот день стоит хотя бы прогуляться по улице, покататься с горки или просто пообщаться с соседями — все это принесет удачу и здоровье.
Помириться с врагами
Широкий четверг — идеальное время для примирения. Наши предки верили, что обиды, не прощенные в этот день, могут обернуться серьезными проблемами в будущем. Если у вас есть с кем-то разногласия, найдите в себе силы сделать первый шаг к примирению. По традиции, человек, отказавший в прощении в Широкий четверг, весь год будет терпеть неудачи.
Приметы и поверья Широкого четверга
Как и любой другой праздник, Широкий четверг оброс множеством примет и поверий:
- Если в Широкий четверг стоит ясная погода — лето будет жарким и урожайным;
- Кто в этот день от души повеселится — весь год проживет в радости;
- Девушка, получившая в Широкий четверг комплимент от незнакомца, скоро выйдет замуж;
- Если в этот день случайно рассыпать муку — к прибыли, а если пролить молоко — к слезам;
- Найденная в Широкий четверг монета принесет богатство, если ее положить в кошелек и не тратить до следующей Масленицы.
Что категорически нельзя делать в Широкий четверг
Но у этого дня есть и запреты. Вот некоторые из них:
- Нельзя работать по дому — считается, что работа в этот день будет бесполезной и даже может навлечь беду. Допускается выполнять лишь очень важную работу.
- Запрещено ссориться и сквернословить — это может привлечь неудачи на весь год.
- Нельзя отказывать в угощении или помощи — скупость в Широкий четверг может обернуться бедностью.
- Не рекомендуется давать в долг деньги или вещи — вместе с ними можно отдать свое благополучие.
- Категорически запрещено грустить и жаловаться на жизнь — это может привлечь еще больше проблем.
Современные традиции Широкого четверга: как праздновать сегодня
Сегодня Широкий четверг адаптировался под нашу жизнь, но его дух остался прежним. Вместо катания на лошадях можно пойти на каток, а вместо штурма снежного городка — устроить снежный бой с друзьями. Главное — не сидеть дома, а быть в движении. Если вы в городе, сходите на народные гуляния — там часто проходят концерты, ярмарки и мастер-классы.
Можно попробовать себя в старинных забавах, например, в перетягивании каната или хороводах. А если гуляний нет, устройте домашнюю вечеринку с блинами и играми — главное, чтобы было весело и душевно. Еще одна идея — устроить блинный марафон. Соревнуйтесь с друзьями, кто больше съест или кто придумает самую необычную начинку. Это не только весело, но и помогает сохранить дух Широкого четверга.
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