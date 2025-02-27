Появились подробности ДТП с участием страдающего от онкологии певца Александра Буйнова. После аварии мужчина заперся в своей машине, а впоследствии уехал на частное выступление. Об этом сообщили telegram-каналы.
«Кадры первых минут после ДТП с участием Александра Буйнова. Пострадавшая лежит на „зебре“, ей оказывают первую помощь. Буйнов — заперся в тонированном „Лексусе“ и не выходит», — сообщает Mash.
По данным издания SHOT, во время инцидента мужчина был трезв. Это подтвердило медобследование. Однако, согласно информации Mash, на реакцию мужчины могли повлиять препараты против онкологии, которые он принимает. Они снижают когнитивные функции.
Впоследствии Буйнов добавил, что виновником ДТП был не он. Певец уверяет, что женщину сбил его водитель. «Нет. Это был мой водитель», — поделился подробностями певец в диалоге с изданием RTVI.
За произошедший инцидент виновника ждет наказание. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, ему назначат штраф или лишат водительских прав.
Сразу после всех формальностей он поехал на корпоратив в центре Москвы, где должен был выступить. Со слов родных пострадавшей женщины, он не связался с родственниками и не извинился за аварию.
Журналисты Mash пытались связаться с Александром Буйновым, однако он бросил трубку. «Надоели, блин (прим — отредактировано URA.RU)», — резюмировал певец.
Информация о ДТП с участием певца появилась 27 февраля. Сообщается, что Александр Буйнов на своем Lexus сбил пенсионерку Аллу Николаевну, переходящую по «зебре». Женщина заверяет, что убедилась в отсутствии машин перед движением. Сейчас она находится в больнице с разрывом связок и сотрясением.
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