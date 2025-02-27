«Нам не нужны железные предметы»: Греф поблагодарил Apple за уход из России

Директор Сбербанка Герман Греф выразил благодарность компании Apple за их решение покинуть российский рынок. По его словам, ее уход поспособствовал развитию технологий биометрической оплаты в России, и теперь россияне не нуждаются в Apple Pay, чтобы совершать любые виды транзакций.
«Это был им ответ, что нам не нужны никакие железные предметы (айфоны с функцией Apple Pay — прим.), не нужны для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее», — заявил Греф. Его слова передает РИА Новости.
После начала военных действий на Украине в марте 2022 года Apple начала сокращать свое присутствие на российском рынке, в числе прочего прекратив поддержку российских карт в системе Apple Pay и удалив из App Store приложения подсанкционных банков и компаний. Это создало предпосылки для развития альтернативных технологий в России, включая биометрические платежные системы. Впервые Сбербанк запустил сервис оплаты по биометрии для всех граждан РФ 17 декабря 2024 года.
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