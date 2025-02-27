«Нам не нужны железные предметы»: Греф поблагодарил Apple за уход из России

Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка
© Служба новостей «URA.RU»
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Греф заявил, что запуск технологии оплаты по биометрии стал ответом на уход Apple Pay
Греф заявил, что запуск технологии оплаты по биометрии стал ответом на уход Apple Pay Фото:

Директор Сбербанка Герман Греф выразил благодарность компании Apple за их решение покинуть российский рынок. По его словам, ее уход поспособствовал развитию технологий биометрической оплаты в России, и теперь россияне не нуждаются в Apple Pay, чтобы совершать любые виды транзакций.

«Это был им ответ, что нам не нужны никакие железные предметы (айфоны с функцией Apple Pay — прим.), не нужны для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее», — заявил Греф. Его слова передает РИА Новости.

После начала военных действий на Украине в марте 2022 года Apple начала сокращать свое присутствие на российском рынке, в числе прочего прекратив поддержку российских карт в системе Apple Pay и удалив из App Store приложения подсанкционных банков и компаний. Это создало предпосылки для развития альтернативных технологий в России, включая биометрические платежные системы. Впервые Сбербанк запустил сервис оплаты по биометрии для всех граждан РФ 17 декабря 2024 года. 

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Директор Сбербанка Герман Греф выразил благодарность компании Apple за их решение покинуть российский рынок. По его словам, ее уход поспособствовал развитию технологий биометрической оплаты в России, и теперь россияне не нуждаются в Apple Pay, чтобы совершать любые виды транзакций. «Это был им ответ, что нам не нужны никакие железные предметы (айфоны с функцией Apple Pay — прим.), не нужны для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее», — заявил Греф. Его слова передает РИА Новости. После начала военных действий на Украине в марте 2022 года Apple начала сокращать свое присутствие на российском рынке, в числе прочего прекратив поддержку российских карт в системе Apple Pay и удалив из App Store приложения подсанкционных банков и компаний. Это создало предпосылки для развития альтернативных технологий в России, включая биометрические платежные системы. Впервые Сбербанк запустил сервис оплаты по биометрии для всех граждан РФ 17 декабря 2024 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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