Apple ограничила функционал для россиян

Apple закрыла доступ российским разработчикам к платформе Apple Developer Enterprise Program (ADEP), что сделало невозможным использование разработанных в ней корпоративных приложений. Об этом сообщило издание РБК, ссылаясь на источники на IT-рынке.
«Ранее Apple рассылала письма компаниям, использующим Enterprise-сертификаты, в которых предупреждала, что эти сертификаты перестанут работать с середины февраля. С этой даты — 12 февраля — все данные, связанные с программой, были удалены и пользоваться ею больше нельзя», — подтвердил глава Touch Instinct Дмитрий Костин в разговоре с РБК.
Согласно текущей ситуации на рынке, альтернатив с аналогичным функционалом Enterprise отсутствуют. Однако, по словам анонимного источника из российской IT-компании, в качестве возможной замены технологии, которая недоступна для российских пользователей, рассматривается опция напрямую устанавливать программное обеспечение на персональные устройства сотрудников.
После начала специальной военной операции Apple, как и многие другие зарубежные компании, начала сокращать свою деятельность в России. В марте 2022 года компания прекратила поддержку российских карт платежных систем в Apple Pay и удалила из App Store приложения подсанкционных банков и компаний.
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