Греф сделал неутешительный прогноз для банков

Греф: прибыль российских банков упадет в 2025 году
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Греф заявил, что банкам не стоит ожидать хороших результатов в 2025 году
Греф заявил, что банкам не стоит ожидать хороших результатов в 2025 году Фото:

Текущий 2025 год будет трудным для банковского сектора России. Так считает глава Сбербанка Герман Греф. Он добавил, что прибыль банков будет ниже, чем обычно, и не стоит ожидать впечатляющих результатов.

«Этот год очень непростой будет для банковского сектора», — сказал Греф в ходе конференц-звонка с аналитиками и инвесторами. Его слова передает РИА Новости. Глава Сбербанка считает, что в текущем году банковский сектор может показать снижение прибыли, если не произойдет реализация особенно благоприятного сценария.

Греф также добавил, что в текущих условиях не следует рассчитывать на «суперрезультаты» от банков. Он подчеркнул, что если ситуация будет развиваться в том же направлении, прибыль банков останется на уровне ниже ожидаемого.

Ранее стало известно, что, по прогнозам, доходность российских банков по завершении 2025 года ожидается на уровне от 3 до 3,5 триллионов рублей. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В 2024 году банковский сектор показал рекордную прибыль, достигнув отметки в 3,8 триллиона рублей. Тем не менее, общий финансовый резерв сектора составил 3,4 триллиона рублей, что стало следствием негативной переоценки стоимости ценных бумаг. Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году, когда доход банков составил 3,3 триллиона рублей.

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Текущий 2025 год будет трудным для банковского сектора России. Так считает глава Сбербанка Герман Греф. Он добавил, что прибыль банков будет ниже, чем обычно, и не стоит ожидать впечатляющих результатов. «Этот год очень непростой будет для банковского сектора», — сказал Греф в ходе конференц-звонка с аналитиками и инвесторами. Его слова передает РИА Новости. Глава Сбербанка считает, что в текущем году банковский сектор может показать снижение прибыли, если не произойдет реализация особенно благоприятного сценария. Греф также добавил, что в текущих условиях не следует рассчитывать на «суперрезультаты» от банков. Он подчеркнул, что если ситуация будет развиваться в том же направлении, прибыль банков останется на уровне ниже ожидаемого. Ранее стало известно, что, по прогнозам, доходность российских банков по завершении 2025 года ожидается на уровне от 3 до 3,5 триллионов рублей. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В 2024 году банковский сектор показал рекордную прибыль, достигнув отметки в 3,8 триллиона рублей. Тем не менее, общий финансовый резерв сектора составил 3,4 триллиона рублей, что стало следствием негативной переоценки стоимости ценных бумаг. Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году, когда доход банков составил 3,3 триллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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