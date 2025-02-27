Старшая дочь Кадырова оставила должность в кабмине Чечни ради моды

Дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат объявила о своем уходе с поста вице-премьера правительства. О своем решении она рассказала в социальных сетях. Айшат отметила, что намерена вернуться к карьере в модной индустрии.
«После долгих раздумий я приняла решение покинуть пост заместителя председателя правительства Чеченской Республики... С радостью сообщаю, что я возвращаюсь ... в модный бизнес, буду радовать всех женщин», — сказала Айшат Кадырова в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
Девушка уточнила, что на должности зампредседа правительства она приобрел значительный опыт, однако Айшат считает, что этот пост лучше всего подходит «для сильного мужчины». После ухода из политики Кадырова намерена вернуться к карьере в сфере моды. Она уже имела опыт работы в этой индустрии с 2017 по 2020 год, после чего перешла на государственную службу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.