Старшая дочь Кадырова оставила должность в кабмине Чечни ради моды

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Дочь Кадырова Айшат объявила об уходе из власти
Дочь Кадырова Айшат объявила об уходе из власти Фото:

Дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат объявила о своем уходе с поста вице-премьера правительства. О своем решении она рассказала в социальных сетях. Айшат отметила, что намерена вернуться к карьере в модной индустрии. 

«После долгих раздумий я приняла решение покинуть пост заместителя председателя правительства Чеченской Республики... С радостью сообщаю, что я возвращаюсь ... в модный бизнес, буду радовать всех женщин», — сказала Айшат Кадырова в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Девушка уточнила, что на должности зампредседа правительства она приобрел значительный опыт, однако Айшат считает, что этот пост лучше всего подходит «для сильного мужчины». После ухода из политики Кадырова намерена вернуться к карьере в сфере моды. Она уже имела опыт работы в этой индустрии с 2017 по 2020 год, после чего перешла на государственную службу.

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Дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат объявила о своем уходе с поста вице-премьера правительства. О своем решении она рассказала в социальных сетях. Айшат отметила, что намерена вернуться к карьере в модной индустрии.  «После долгих раздумий я приняла решение покинуть пост заместителя председателя правительства Чеченской Республики... С радостью сообщаю, что я возвращаюсь ... в модный бизнес, буду радовать всех женщин», — сказала Айшат Кадырова в видеообращении, опубликованном в соцсетях. Девушка уточнила, что на должности зампредседа правительства она приобрел значительный опыт, однако Айшат считает, что этот пост лучше всего подходит «для сильного мужчины». После ухода из политики Кадырова намерена вернуться к карьере в сфере моды. Она уже имела опыт работы в этой индустрии с 2017 по 2020 год, после чего перешла на государственную службу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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