Пермячке пришлось заплатить 2,2 млн рублей за кражу электричества

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина пользовалась электричеством и не платила за него
Женщина пользовалась электричеством и не платила за него Фото:

Жительница Перми подключила к коммерческому помещению на первом этаже многоквартирного дома электричество. Но не заключила договор с энергетиками. За кражу электричества ей пришлось заплатить 2,2 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Пермэнерго».

«Суд удовлетворил требования компании „Россети Урал“ в полном объеме. Принято решение о взыскании с ответчика суммы причиненного ущерба в размере 2,2 млн рублей и расходов по государственной пошлине», — сказано в сообщении.

Женщина пыталась оспорить решение суда, но у нее не вышло. В «Пермэнерго» отметили, что кража электричества приводит к его перебоям и перепадам напряжения. Это может стать причиной поломки электроприборов.

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Жительница Перми подключила к коммерческому помещению на первом этаже многоквартирного дома электричество. Но не заключила договор с энергетиками. За кражу электричества ей пришлось заплатить 2,2 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Пермэнерго». «Суд удовлетворил требования компании „Россети Урал“ в полном объеме. Принято решение о взыскании с ответчика суммы причиненного ущерба в размере 2,2 млн рублей и расходов по государственной пошлине», — сказано в сообщении. Женщина пыталась оспорить решение суда, но у нее не вышло. В «Пермэнерго» отметили, что кража электричества приводит к его перебоям и перепадам напряжения. Это может стать причиной поломки электроприборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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