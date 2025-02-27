Пермячке пришлось заплатить 2,2 млн рублей за кражу электричества

Жительница Перми подключила к коммерческому помещению на первом этаже многоквартирного дома электричество. Но не заключила договор с энергетиками. За кражу электричества ей пришлось заплатить 2,2 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Пермэнерго».
«Суд удовлетворил требования компании „Россети Урал“ в полном объеме. Принято решение о взыскании с ответчика суммы причиненного ущерба в размере 2,2 млн рублей и расходов по государственной пошлине», — сказано в сообщении.
Женщина пыталась оспорить решение суда, но у нее не вышло. В «Пермэнерго» отметили, что кража электричества приводит к его перебоям и перепадам напряжения. Это может стать причиной поломки электроприборов.
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