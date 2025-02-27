Военные и силовики из приграничья получат статус ветеранов боевых действий

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Мишустин заявил, что статус ветерана боевых действий получат тысячи военных, служащих в приграничье Курской области
Мишустин заявил, что статус ветерана боевых действий получат тысячи военных, служащих в приграничье Курской области Фото:
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Военнослужащие и сотрудники силовых структур, задействованные в приграничных районах Курской области, получат статус ветеранов боевых действий. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Военные и представители силовых ведомств, проходящие службу в приграничных районах Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий», — заявили в российском правительстве. Сообщение со ссылкой на слова премьер-министра опубликовано в telegram-канале.

Согласно указу президента РФ, статус ветерана боевых действий будет присвоен тысячам военнослужащих и работникам силовых структур, участвующих в выполнении боевых операций на указанных территориях. Мишустин подчеркнул, что правительство предоставляет всестороннюю материальную и социальную помощь участникам спецоперации. В частности, он уточнил, что военнослужащим выплачиваются ежемесячные денежные средства, предоставляются налоговые льготы.

Кроме этого, участникам операции гарантированы преимущества в получении медицинских услуг, образовательных программ и поддержка в вопросах трудоустройства. «Такими преференциями должны пользоваться все бойцы, включая тех, кто находится в приграничных регионах, в том числе и в Курской области», — подчеркнул председатель правительства. 

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Военнослужащие и сотрудники силовых структур, задействованные в приграничных районах Курской области, получат статус ветеранов боевых действий. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. «Военные и представители силовых ведомств, проходящие службу в приграничных районах Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий», — заявили в российском правительстве. Сообщение со ссылкой на слова премьер-министра опубликовано в telegram-канале. Согласно указу президента РФ, статус ветерана боевых действий будет присвоен тысячам военнослужащих и работникам силовых структур, участвующих в выполнении боевых операций на указанных территориях. Мишустин подчеркнул, что правительство предоставляет всестороннюю материальную и социальную помощь участникам спецоперации. В частности, он уточнил, что военнослужащим выплачиваются ежемесячные денежные средства, предоставляются налоговые льготы. Кроме этого, участникам операции гарантированы преимущества в получении медицинских услуг, образовательных программ и поддержка в вопросах трудоустройства. «Такими преференциями должны пользоваться все бойцы, включая тех, кто находится в приграничных регионах, в том числе и в Курской области», — подчеркнул председатель правительства. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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