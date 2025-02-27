Победивший на выборах в Алтае боец СВО не может начать работу из-за мобилизации

Избранный глава Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай 25-летний Денис Тадышев не может приступить к своим обязанностям, поскольку находится в зоне СВО и ждет увольнения. Об этом сообщила врио главы поселения Екатерина Кобенова.
«Он был избран, но не вступил в должность — сразу уехал на специальную военную операцию», — объяснила временно исполняющая обязанности главы Екатерина Кобенова, ее слова передает «Коммерсантъ». Она также добавила, что Тадышев приступит к выполнению обязанностей главы поселения, как только поступит приказ об его увольнении.
Тадышев баллотировался от партии «Единая Россия» во время отпуска. Он победил на выборах с результатом в 90% голосов — за него проголосовали 334 из 371 избирателей.
Ситуация с Тадышевым не уникальна: подобные случаи, когда избранные главы не могут приступить к своим должностям из-за мобилизации, уже происходили. В частности, Вячеслав Слепцов, избранный главой муниципалитета в Якутии, столкнулся с аналогичной проблемой и продолжил службу несмотря на рапорт об увольнении. Он погиб во время исполнения боевых задач на СВО.
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