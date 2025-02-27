В Петербурге женщина выпала из окна, пытаясь сбежать от полиции

В одной из петербургских гостиниц, женщина, пытаясь вылезти по простыням из окна, погибла. Об этом стало известно «Mash на Мойке».
«Постоялица гостиницы на Апраксином переулке погибла при спуске из окна номера по перемотанным простыням. Женщину и её кавалера запер администратор, чтобы буйная пара никуда не убежала до приезда правоохранителей», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Наталья с 35-летним спутником Максимом заехали в гостиницу «Гости дома» и быстро привлекли внимание из-за громкого поведения. Пара не только создавала шум, но и вела себя агрессивно, в результате чего была принята мера закрыть их в номере до приезда полицейских.
Ожидая полицию, Наталья и Максим решили сбежать через окно, использовав простыни для создания каната. Несмотря на то, что Максим пытался удержать импровизированный «канат», простыни не выдержали, и Наталья упала с высоты. Прибыв на место, полицейские обнаружили тело женщины и задержали ее спутника, который ранее имел проблемы с законом из-за наркотиков. Сейчас он доставлен в отдел полиции, где его допрашивают в связи с произошедшим инцидентом.
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