РЕН ТВ: в Якутске произошла вспышка кишечной инфекции

Среди зараженных - 24 ребенка
В Якутске зафиксировано 75 случаев заболевания острой кишечной инфекцией в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«В Якутске 75 человек, в том числе 24 ребенка, заболели острой кишечной инфекцией...» — передает telegram-канал телеканала. Там также отметили, что на текущий момент осуществляется ряд мероприятий по профилактике и борьбе со вспышкой заражений.
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