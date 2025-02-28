РЕН ТВ: в Якутске произошла вспышка кишечной инфекции

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Среди зараженных - 24 ребенка
Среди зараженных - 24 ребенка Фото:

В Якутске зафиксировано 75 случаев заболевания острой кишечной инфекцией в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«В Якутске 75 человек, в том числе 24 ребенка, заболели острой кишечной инфекцией...» — передает telegram-канал телеканала. Там также отметили, что на текущий момент осуществляется ряд мероприятий по профилактике и борьбе со вспышкой заражений.

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В Якутске зафиксировано 75 случаев заболевания острой кишечной инфекцией в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины. Об этом сообщает РЕН ТВ. «В Якутске 75 человек, в том числе 24 ребенка, заболели острой кишечной инфекцией...» — передает telegram-канал телеканала. Там также отметили, что на текущий момент осуществляется ряд мероприятий по профилактике и борьбе со вспышкой заражений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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