Mash: на Депардье оформили микрозайм в России

В России мошенники оформили микрозайм на имя французского актера Жерара Депардье. В результате этого теперь он должен микрофинансовой организации (МФО) 5 тысяч рублей, к этой сумме ежедневно прибавляются проценты. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Мошенники оформили на Жерара Депардье микрозайм в России. Теперь он должен МФО пять тысяч рублей плюс постоянно капающие проценты», — передает telegram-канал.
Отмечается, что 76-летний артист попал в ловушку новой аферистской схемы, цель которой — накапливать долги за лиц, которые не могут обратиться за помощью в правоохранительные органы. С 2013 года у Депардье есть российский паспорт, что позволило мошенникам из Воронежа получить доступ к его персональным данным для получения кредита в МФО. Задолженность существует с февраля 2024 года и продолжает увеличиваться из-за начисляемых процентов. Кроме того, на актере висит долг перед Российским союзом кинематографистов за неуплаченные в течение семи лет членские взносы. Однако с 2022 года Жерар Депардье перестал приезжать в Россию и сейчас занят решением проблем с уголовными делами по обвинению в мошенничестве во Франции.
Официальный представитель известного французского и российского актера Арно Фрилле ранее высказался относительно возникшей полемики вокруг неуплаченных взносов в Союз кинематографистов России. Он заявил, что рассматривает сложившуюся ситуацию как абсурдную и нелепую, настолько, что даже не считает нужным информировать Депардье о его финансовых обязательствах перед организацией. Фрилле отметил, что актер вступил туда по просьбе режиссера Клима Лаврентьева, передает MK.RU.
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