В Еманжелинске Челябинской области мэрия и судебная комиссия отказали в выплате владельцам за затопленный паводком дом, который сейчас покрыт плесенью и грибами. Подробности судебных разбирательств сообщила URA.RU Татьяна К.
«В июле 2024 года затопило мой дом по Курчатова, 24. Независимая экспертиза признала его подлежащим сносу, но наша администрация отказала не только в сносе, но и в выплате компенсации на ремонт. Я обратилась в суд, он вынес решение создать новую комиссию, которая также отказала», — рассказала URA.RU владелица дома.
Женщина уточнила, что во время потопа воды в доме было примерно по колено, есть фото и видео, где семья ходит по участку и дому в болотных сапогах. Татьяна добавила, что она вдова ветерана боевых действий, но получила только компенсацию за паводок (20 тысяч рублей) и за утрату имущества (75 тысяч рублей). Сейчас дом полностью нежилой, в нем разрастаются плесень и грибы.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Еманжелинска. Ответ будет опубликован после получения.
Паводок затопил часть территории Челябинской области после обильных осадков в конце июля 2024 года. На многих территориях были введены режимы ЧС, людей эвакуировали на лодках и спецтранспортом. Последствия буйства стихии устраняются до сих пор.
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