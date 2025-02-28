В Еманжелинске отказали в сносе утонувшего дома с грибами и плесенью. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В затопленном доме разрастаются плесень и грибы
В затопленном доме разрастаются плесень и грибы Фото:

В Еманжелинске Челябинской области мэрия и судебная комиссия отказали в выплате владельцам за затопленный паводком дом, который сейчас покрыт плесенью и грибами. Подробности судебных разбирательств сообщила URA.RU Татьяна К.

«В июле 2024 года затопило мой дом по Курчатова, 24. Независимая экспертиза признала его подлежащим сносу, но наша администрация отказала не только в сносе, но и в выплате компенсации на ремонт. Я обратилась в суд, он вынес решение создать новую комиссию, которая также отказала», — рассказала URA.RU владелица дома.

Женщина уточнила, что во время потопа воды в доме было примерно по колено, есть фото и видео, где семья ходит по участку и дому в болотных сапогах. Татьяна добавила, что она вдова ветерана боевых действий, но получила только компенсацию за паводок (20 тысяч рублей) и за утрату имущества (75 тысяч рублей). Сейчас дом полностью нежилой, в нем разрастаются плесень и грибы.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Еманжелинска. Ответ будет опубликован после получения.

Паводок затопил часть территории Челябинской области после обильных осадков в конце июля 2024 года. На многих территориях были введены режимы ЧС, людей эвакуировали на лодках и спецтранспортом. Последствия буйства стихии устраняются до сих пор.

В доме разрастается плесень
В доме разрастается плесень
Фото:
От сырости появились грибы
От сырости появились грибы
Фото:

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В Еманжелинске Челябинской области мэрия и судебная комиссия отказали в выплате владельцам за затопленный паводком дом, который сейчас покрыт плесенью и грибами. Подробности судебных разбирательств сообщила URA.RU Татьяна К. «В июле 2024 года затопило мой дом по Курчатова, 24. Независимая экспертиза признала его подлежащим сносу, но наша администрация отказала не только в сносе, но и в выплате компенсации на ремонт. Я обратилась в суд, он вынес решение создать новую комиссию, которая также отказала», — рассказала URA.RU владелица дома. Женщина уточнила, что во время потопа воды в доме было примерно по колено, есть фото и видео, где семья ходит по участку и дому в болотных сапогах. Татьяна добавила, что она вдова ветерана боевых действий, но получила только компенсацию за паводок (20 тысяч рублей) и за утрату имущества (75 тысяч рублей). Сейчас дом полностью нежилой, в нем разрастаются плесень и грибы. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Еманжелинска. Ответ будет опубликован после получения. Паводок затопил часть территории Челябинской области после обильных осадков в конце июля 2024 года. На многих территориях были введены режимы ЧС, людей эвакуировали на лодках и спецтранспортом. Последствия буйства стихии устраняются до сих пор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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