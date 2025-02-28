The Telegraph: отправка миротворцев на Украину сделает ее новым Афганистаном

Если страны Европы примут решение направить миротворческие контингенты на Украину, это может обернуться для них «новым Афганистаном». Об этом сообщает газета The Telegraph.
«Если европейские державы решат отправить своих миротворцев на Украину, это может стать для них новым Афганистаном», — пишет издание. В условиях неспособности военных контингентов из различных стран сотрудничать вместе возникает вопрос о том, смогут ли они достичь согласия для обеспечения долгосрочного перемирия на территории Украины, отмечает автор материала.
По его мнению, необходимо создание сил, целью которых будет решение этой задачи. Он добавил, что, исходя из опыта последних лет в области европейского военного сотрудничества, Москве не стоит опасаться предложения о развертывании европейского военного контингента для защиты Украины.
Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером воздержался от обсуждения возможной отправки иностранных военных на территорию Украины. Трамп подчеркнул, что для рассмотрения этого вопроса сначала необходимо достичь соглашения о мирном урегулировании конфликта, передает RT.
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