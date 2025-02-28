Путин спас губернатора стратегического региона от нападок элит

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Губернатор Игорь Кобзев (справа) привез в президенту статуэтку бойца СВО - подарок от мамы Героя России Эдуарда Дьяконова
Губернатор Игорь Кобзев (справа) привез в президенту статуэтку бойца СВО - подарок от мамы Героя России Эдуарда Дьяконова Фото:

Президент Владимир Путин защитил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева от нападок элит в преддверии выборов главы региона, которые состоятся в сентябре. По мнению гендиректора коммуникационного агентства «Actor», выразив поддержку Кобзеву, Путин дал понять местным элитам, что не стоит продолжать вить интриги и провоцировать конфликты.

«Готовы к следующим выборам?» — поинтересовался президент у Кобзева, и, услышав положительный ответ, озвучил свое решение: «Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте. Успехов вам».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заверил президента, что готов продолжить работу на своем посту
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заверил президента, что готов продолжить работу на своем посту
Фото:

По словам Кобзева, работа у него интересная. «Не боюсь [работать дальше], если ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения, — мне эта территория уже как своя. Моя семья живет там, мои дети учатся в школе, поэтому она для меня стала малой Родиной», — сказал иркутский губернатор.

Он рассказал президенту не только о том, что сделано в регионе за последние пять лет в социальной сфере, в экономике, в ЖКХ, но и о поддержке участников Великой Отечественной войны и СВО.

«Как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано. Все их проблемы всегда держите под личным контролем», — напомнил Путин свои слова, впервые сказанные во время встречи с брянским губернатором Александром Богомазом.

Кобзев передал Путину скульптуру бойца СВО, которую сделали иркутские мастера. Это — подарок президенту от мамы Героя России Эдуарда Дьяконова, который в 2022 году в Мариуполе накрыл собой гранату и ценой своей жизни спас жизни восьми сослуживцев.

Но подарков от ветеранов Путину сегодня было два. Кобзев передал президенту также письмо от участника Великой Отечественной войны. «Он будет участником парада Победы в этом году. Ему нынче 100 лет», — рассказал губернатор.

«Бодрый, — заметил Путин, всматриваясь в фото фронтовика. – Хорошо выглядит».

Кобзев рассказал, что ветеран награжден Орденом Отечественной войны. Десантник, совершил 47 прыжков с парашютом. А в мирной жизни 50 лет простоял за станком и за свой труд получил орден Трудового Красного Знамени. «Он передал вам письмо со словами поддержки. Это люди, которые прошли школу [жизни], правильно все там написали», — сказал Кобзев, правда, так и не назвав имени этого героя 1940-х.

Политолог Дмитрий Еловский говорит, что Игорь Кобзев имеет поддержку от главы «Ростеха» Сергея Чемезова
Политолог Дмитрий Еловский говорит, что Игорь Кобзев имеет поддержку от главы «Ростеха» Сергея Чемезова
Фото:

Президент взял в руки письмо, написанное от руки. По совету губернатора сразу открыл и посмотрел последние строчки. Прочитал про себя, улыбнулся: «Ветеран по-другому и не может написать: „Победа будет за нами“».

Для Игоря Кобзева эта встреча с президентом стала своего рода защитой от нападок элит внутри региона в преддверии губернаторских выборов. Как объяснил URA.RU политолог Дмитрий Еловский, у Кобзева «были сложности с элитами». «Это привело к многочисленным там мелким конфликтным ситуациям. Эти конфликты не настолько критичны, но все-таки могли создать проблему. Поэтому перед беседой с президентом у Кобзева был целый ряд встреч с крупными руководителями, включая главу „Ростеха“ Сергея Чемезова, в том числе связанные с решениями по развитию региона.

Соответственно, это должно показать элитам, что поддержка губернатора на федеральном уровне очень высокая», — комментирует Еловский.

По словам эксперта, ситуация будет выглядеть таким образом, что «любой, кто решит всерьез выступить против Кобзева, по факту будет фактически выступать против президента и его решения. Это касается даже не кандидатов как таковых, а элитных групп. Желающих сделать это и раньше было невелико, а сейчас и вовсе будет близко к нулю», — заключил политолог.

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Президент Владимир Путин защитил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева от нападок элит в преддверии выборов главы региона, которые состоятся в сентябре. По мнению гендиректора коммуникационного агентства «Actor», выразив поддержку Кобзеву, Путин дал понять местным элитам, что не стоит продолжать вить интриги и провоцировать конфликты. «Готовы к следующим выборам?» — поинтересовался президент у Кобзева, и, услышав положительный ответ, озвучил свое решение: «Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте. Успехов вам». По словам Кобзева, работа у него интересная. «Не боюсь [работать дальше], если ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения, — мне эта территория уже как своя. Моя семья живет там, мои дети учатся в школе, поэтому она для меня стала малой Родиной», — сказал иркутский губернатор. Он рассказал президенту не только о том, что сделано в регионе за последние пять лет в социальной сфере, в экономике, в ЖКХ, но и о поддержке участников Великой Отечественной войны и СВО. Кобзев передал Путину скульптуру бойца СВО, которую сделали иркутские мастера. Это — подарок президенту от мамы Героя России Эдуарда Дьяконова, который в 2022 году в Мариуполе накрыл собой гранату и ценой своей жизни спас жизни восьми сослуживцев. Но подарков от ветеранов Путину сегодня было два. Кобзев передал президенту также письмо от участника Великой Отечественной войны. «Он будет участником парада Победы в этом году. Ему нынче 100 лет», — рассказал губернатор. Кобзев рассказал, что ветеран награжден Орденом Отечественной войны. Десантник, совершил 47 прыжков с парашютом. А в мирной жизни 50 лет простоял за станком и за свой труд получил орден Трудового Красного Знамени. «Он передал вам письмо со словами поддержки. Это люди, которые прошли школу [жизни], правильно все там написали», — сказал Кобзев, правда, так и не назвав имени этого героя 1940-х. Президент взял в руки письмо, написанное от руки. По совету губернатора сразу открыл и посмотрел последние строчки. Прочитал про себя, улыбнулся: «Ветеран по-другому и не может написать: „Победа будет за нами“». Для Игоря Кобзева эта встреча с президентом стала своего рода защитой от нападок элит внутри региона в преддверии губернаторских выборов. Как объяснил URA.RU политолог Дмитрий Еловский, у Кобзева «были сложности с элитами». «Это привело к многочисленным там мелким конфликтным ситуациям. Эти конфликты не настолько критичны, но все-таки могли создать проблему. Поэтому перед беседой с президентом у Кобзева был целый ряд встреч с крупными руководителями, включая главу „Ростеха“ Сергея Чемезова, в том числе связанные с решениями по развитию региона. По словам эксперта, ситуация будет выглядеть таким образом, что «любой, кто решит всерьез выступить против Кобзева, по факту будет фактически выступать против президента и его решения. Это касается даже не кандидатов как таковых, а элитных групп. Желающих сделать это и раньше было невелико, а сейчас и вовсе будет близко к нулю», — заключил политолог.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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