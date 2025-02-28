Путин спас губернатора стратегического региона от нападок элит

Президент Владимир Путин защитил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева от нападок элит в преддверии выборов главы региона, которые состоятся в сентябре. По мнению гендиректора коммуникационного агентства «Actor», выразив поддержку Кобзеву, Путин дал понять местным элитам, что не стоит продолжать вить интриги и провоцировать конфликты.
«Готовы к следующим выборам?» — поинтересовался президент у Кобзева, и, услышав положительный ответ, озвучил свое решение: «Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте. Успехов вам».
По словам Кобзева, работа у него интересная. «Не боюсь [работать дальше], если ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения, — мне эта территория уже как своя. Моя семья живет там, мои дети учатся в школе, поэтому она для меня стала малой Родиной», — сказал иркутский губернатор.
Он рассказал президенту не только о том, что сделано в регионе за последние пять лет в социальной сфере, в экономике, в ЖКХ, но и о поддержке участников Великой Отечественной войны и СВО.
«Как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано. Все их проблемы всегда держите под личным контролем», — напомнил Путин свои слова, впервые сказанные во время встречи с брянским губернатором Александром Богомазом.
Кобзев передал Путину скульптуру бойца СВО, которую сделали иркутские мастера. Это — подарок президенту от мамы Героя России Эдуарда Дьяконова, который в 2022 году в Мариуполе накрыл собой гранату и ценой своей жизни спас жизни восьми сослуживцев.
Но подарков от ветеранов Путину сегодня было два. Кобзев передал президенту также письмо от участника Великой Отечественной войны. «Он будет участником парада Победы в этом году. Ему нынче 100 лет», — рассказал губернатор.
«Бодрый, — заметил Путин, всматриваясь в фото фронтовика. – Хорошо выглядит».
Кобзев рассказал, что ветеран награжден Орденом Отечественной войны. Десантник, совершил 47 прыжков с парашютом. А в мирной жизни 50 лет простоял за станком и за свой труд получил орден Трудового Красного Знамени. «Он передал вам письмо со словами поддержки. Это люди, которые прошли школу [жизни], правильно все там написали», — сказал Кобзев, правда, так и не назвав имени этого героя 1940-х.
Президент взял в руки письмо, написанное от руки. По совету губернатора сразу открыл и посмотрел последние строчки. Прочитал про себя, улыбнулся: «Ветеран по-другому и не может написать: „Победа будет за нами“».
Для Игоря Кобзева эта встреча с президентом стала своего рода защитой от нападок элит внутри региона в преддверии губернаторских выборов. Как объяснил URA.RU политолог Дмитрий Еловский, у Кобзева «были сложности с элитами». «Это привело к многочисленным там мелким конфликтным ситуациям. Эти конфликты не настолько критичны, но все-таки могли создать проблему. Поэтому перед беседой с президентом у Кобзева был целый ряд встреч с крупными руководителями, включая главу „Ростеха“ Сергея Чемезова, в том числе связанные с решениями по развитию региона.
Соответственно, это должно показать элитам, что поддержка губернатора на федеральном уровне очень высокая», — комментирует Еловский.
По словам эксперта, ситуация будет выглядеть таким образом, что «любой, кто решит всерьез выступить против Кобзева, по факту будет фактически выступать против президента и его решения. Это касается даже не кандидатов как таковых, а элитных групп. Желающих сделать это и раньше было невелико, а сейчас и вовсе будет близко к нулю», — заключил политолог.
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