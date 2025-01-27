«Спали с крысами, ходили на кладбище за деревянными крестами»

Героических страниц в истории Великой Отечественной войны не счесть. Как и славных побед. Но победа под Ленинградом — особенная. Это победа не только солдат, матросов и офицеров Красной Армии и флота. Это победа всех жителей города, несломленных блокадой. 872 дня наперекор плану Гитлера, наперекор самой судьбе люди боролись за жизнь — свою, своих близких, своего Ленинграда. Символично, что именно в день снятия блокады президент Владимир Путин вручил ветеранам первые медали в честь 80-летия Победы.
Невский пятачок — то место, где шли самые страшные, кровопролитные бои на подступах к городу. В память о героизме защитников Ленинграда здесь установлен «Рубежный камень». «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы», — эти слова Роберта Рождественского высечены на огромном камне, одном из символов той победы. Сюда президент Путин каждый год приезжает, чтобы почтить память воинов, отстоявших город. В том числе память своего отца Владимира Спиридоновича, который тоже сражался и был ранен на Невском пятачке.
В 1941-1944 годах кладбище в деревне Пискаревка на северной окраине Ленинграда стало братской могилой для 500 тысяч бойцов и ленинградцев, умерших от голода и холода в блокадном городе. Это крупнейшее мемориальное кладбище Второй мировой войны. На одной из аллей — тумба с надписью «1942». Здесь в братской могиле покоится старший брат Путина Виктор, который ребенком умер в самую страшную холодную зиму 1942 года.
Над кладбищем возвышается «Мать-Родина». Женщина, держащая в руках гирлянду из дубовых листьев как символ вечности. За монументом на стене слова ленинградской поэтессы Ольги Берггольц: «Никто не забыт, ничто не забыто».
Путин дошел до того самого камня с надписью «1942» и возложил цветы, а к монументу «Мать-Родина» — венок. И поклонился. Рота почетного караула прошла маршем, отдавая дань памяти всем, кто боролся до последнего вздоха за родной город.
А тем временем в Большом концертном зале «Октябрьский» уже собирались ветераны Великой Отечественной, блокадники, труженики тыла. Среди них мелькало много молодых и совсем юных лиц: курсанты и кадеты, юнармейцы. Здесь же, конечно, участники СВО. В фойе — несколько локаций, инсценирующих блокадные дни: вот учитель занимается детьми, вот — семья пытается согреться от слабого огня керосинки, им приносят письмо с фронта, сын начинает читать.
Но больше всего зрителей собрала группа солдат на привале, которые под гармошку поют песни военных лет. «Город над вольной Невой! — затянули бойцы, и тут же зазвучал уже целый хор — зрители вмиг подхватили Гимн Ленинграда, — Город нашей славы трудовой! Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою». И это была действительно задушевная песня, наполненная бесконечной любовью к родному городу.
От танцев многие не могли устоять. Две женщины, едва отдышавшись, рассказали журналисту URA.RU, что в блокаду были детьми. Отцы погибли на фронте. Матери отказались от эвакуации — не хотели покидать любимый Ленинград. Всю войну работали и, как могли, поддерживали детей.
«Мне пять было, но как забудешь такое, — рассказывает Людмила Николаевна Шантарович. – Дом немцы разбомбили, мы пошли игрушки искать. Да где там – одни кирпичи… Помню, как с саночками зимой ходили с мамой на Неву за водой, а на Смоленское кладбище – за деревянными крестами: собирали, чтобы буржуйку растопить».
«Ели траву, спали с крысами, — подхватила Людмила Васильевна Лехницкая. — Мне годик был, когда война началась».
Вот общаются двое убеленных сединой мужчин. «А вы откуда?» — поинтересовался один из них, Константин Николаевич Ермаков. «Родом из Зауралья, — отвечаю. — Курган в этом году получил звание „Город трудовой доблести“».
Константин Николаевич оживился: «Молодцы, хорошо Урал помог – приютили много наших, тех, кого переправили в эвакуацию».
Он рассказал, что всю войну он жил с бабушкой в блокаде, заболел цингой. Не только бабушка, но и соседи выходили. «Взрослые не разделяли нас, детей, на своих и чужих. У нас дом был восьмиэтажный, 15 детей осталось разного возраста — со стороны соседей за каждым был пригляд.
Все помогали, чем могли. Вот такая самоотдача и участие в судьбе друг друга. Это главный признак и свойство блокадников», — поделился Константин Николаевич.
Его другу Евгению Сергеевичу Килимову в 1944-м было девять лет. Хорошо помнит блокадные дни. Рассказывает, что жили неподалеку от места, где сейчас стоит зал «Октябрьский», ну а тогда, в 1940-е ровно здесь был греческий храм. А рядом — детская больница, куда его, обессиленного от голода мальчишку, принесла мама. «Я ходить совсем не мог. В этой больнице меня поднимали на ноги», — рассказал Евгений Сергеевич.
Самое яркое воспоминание – это, конечно, день снятия блокады. «Мощный салют тогда дали над Невой, — вспоминает Евгений Килимов. – Мы с пацанами побежали смотреть. Город все эти почти два с половиной года не видел уличного освещения, в квартирах была светомаскировка, все окна заклеены, чтобы вражеские самолеты не могли ориентироваться во время бомбежек. И вдруг – салют. Все осветилось! Мы как будто в другой мир попали».
Память о блокаде, о героической защите Ленинграда передается из поколения в поколение. Для юнармейца Павла Прохорова 27 января — это день снятия блокады Ленинграда, когда вся семья собирается вместе. А еще — 29 января. Паша рассказал, что в этот день в 1943 году при защите Дороги жизни погиб его прадед, посмертно награжденный Звездой Героя Советского Союза.
Но вот всех позвали в зал. Вновь зазвучали любимые мелодии в исполнении военного оркестра. На сцену вынесли знамя Победы, Флаг России, президентский штандарт и флаг Санкт-Петербурга, а также — Золотую Звезду, которую Ленинград получил в 1965 году и стал одним из первых Городов-героев. После объявления ведущего кадеты стали выводить на сцену защитников Ленинграда — семь человек, четверо из которых уже отметили 100-летние юбилеи. Зал приветствовал их стоя. Именно им, семи ветеранам, президент Путин чуть позже вручил первые юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Когда Путин вышел на сцену, он первым делом подошел к ветеранам и поприветствовал каждого. Один из них поймал момент и передал президенту какую-то книжку. С ней Путин и подошел к пюпитру, чтобы обратиться ко всем жителям непокоренного города. «Для нас, ленинградцев, 27 января 1944 года особая дата. Никогда не будет предан забвению массовый подвиг осажденного города», — сказал Путин.
Президент назвал блокаду Ленинграда «беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма». «Блокада унесла свыше одного миллиона жизней. Эта трагедия длилась почти два с половиной года. Но, несмотря на потери, лишения, наш город продолжал жить.
В адских условиях голода и холода, под бомбами и обстрелами люди трудились на заводах и в госпиталях, шили одежду для солдат, боролись с “зажигалками”, ухаживали за ранеными, кровь сдавали для фронта. Просто удивительно! Их было не сломить», — отметил Путин.
Среди тех, кто сегодня получил первые юбилейные медали, — участники обороны Ленинграда Владимир Алексеевич Берчиков, Александра Петровна Лещук, Зиновий Леонидович Меркин и Екатерина Ивановна Тутурова, участник обороны Москвы и Сталинградской битвы Аркадий Давидович Забежинский, участник боев за Белоруссию Михаил Николаевич Мороз и жительница блокадного Ленинграда Елена Сергеевна Тихомирова. Надев каждому на грудь медаль, Путин встал за спины ветеранов, чтобы сфотографироваться вместе с ними. Почувствовав, что возникла аминка, президент улыбнулся и взмахнул руками: «Аплодисменты!» Зал разразился овациями.
Среди приглашенных на торжество было много участников СВО. Их тоже приветствовали, как героев. Офицеры, с которыми пообщался собкор URA.RU, Иван Шапорин, Александр Шапошников и Николай Рыжков продолжают дело своих дедов и прадедов.
«Мы добиваем фашистов. Планы, которые были еще тогда заготовлены, неонацисты пытались снова воплотить в жизнь», — убежден капитан Шапорин.
«Мы не отступим, и доведем наше дело до победного конца, — подхватил гвардии младший лейтенант Рыжков. — Если уж получилось, что враг так близко подобрался, нужно встать и защитить свою страну. Наши деды — они же не могли отступить назад. Так и мы не можем. С нами — память о наших дедах и прадедах. Нужно дожимать врага, чтобы это никогда больше не повторилось».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.