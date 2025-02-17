Элиты пытаются сорвать переизбрание иркутского губернатора

После того как федеральные СМИ анонсировали грядущую встречу Игоря Кобзева с президентом, на губернатора усилилось давление со стороны региональных и федеральных элит. Одним из главных противников переизбрания Кобзева источники называют миллиардера Олега Дерипаску. Ему приписывают связи с местными коммунистами, которые в преддверии кампании начали выходить на улицы с критикой губернатора. Лидер протеста и бывший глава региона Сергей Левченко при санкции своего партийного шефа Геннадия Зюганова может стать для власти опасным орудием в руках влиятельных бизнесменов.
Иркутские протесты
В начале февраля российские СМИ сообщили, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ближайшие недели ожидает встречи с президентом Владимиром Путиным. На ней глава региона должен получить одобрение на то, чтобы баллотироваться на второй срок, несмотря на допущенные ранее просчеты. Второй губернаторский срок Кобзева был под вопросом: об отставке губернатора заговорили после скандальных выборов мэра Братска в сентябре 2024 года, на которых поддержанный Кобзевым единоросс Сергей Серебренников проиграл самовыдвиженцу Александру Дубровину.
После известий о том, что Кобзев получил «зеленый свет», в регионе начались волнения. В пятницу 15 февраля местные представители КПРФ организовали митинг в центре города, где выступили с критикой губернатора из-за повышения цен на электричество. Изначально массовое собрание коммунисты согласовали как встречу с депутатами. На мероприятие пришли около 100 человек. Лидером протеста стал первый секретарь иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко.
«За новейшую историю области у нас были губернаторы от разных политических сил, но не было таких, кто не защищал бы людей от роста тарифов на электроэнергию. Появился первый, который людей бросил и сам лично своим указом ввел дифференцированные тарифы в Иркутской области, открыв ящик Пандоры», — заявил на митинге глава иркутских коммунистов.
Сергей Левченко – известный в Иркутской области политик. Он был депутатом двух созывов Госдумы и губернатором региона с 2015 по 2019 годы, а после его досрочной отставки в области прошли митинги.
«Организованный КПРФ протест напрямую связан с выборами губернатора. Если бы они действительно бились за стоимость электроэнергии, они вышли бы на митинги в момент принятия решения правительством, то есть осенью 2024 года. Сейчас это разогрев перед кампанией, и ее неформальный старт. Тем более, что у КПРФ есть жесткая установка на восстановление протестной деятельности. Они понимают, что это их единственный шанс увеличить электоральную базу», — комментирует агентству гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский.
Элиты усилят коммунистов
КПРФ становится главным оружием недовольных Кобзевым элитных групп, отмечают наблюдатели. По версии инсайдера, коммунисты уже заручились поддержкой миллиардера Олега Дерипаски, основателя холдинга En+. Предприятию принадлежат крупные энергетические и алюминиевые компании в регионе. Из крупнейших активов — «Иркутскэнерго», а также несколько предприятий «РУСАЛа».
По данным источников агентства из региона, Дерипаска поддерживал Кобзева, когда тот избирался губернатором в 2020 году. Однако за пять лет их отношения охладели, а после введения диффтарифов окончательно испортились.
Дело в том, что Кобзев пролоббировал увеличение порога минимального энергопотребления в регионе для населения. Норма, которую установили федеральные власти, — 4 тысячи кВт, а губернатор добился нормы более чем в 7 тысяч кВт. Таким образом, энергии в регионе будет тратиться больше, а оплата производиться по минимальному тарифу. Действия губернатора приводят к убыткам структур миллиардера.
Кроме того, Кобзев добивается ограничения майнерской деятельности, которая тоже требует большого объема электроэнергии. Большинство майнинговых ферм в регионе также связывают со структурами Дерипаски.
Политический активист из Иркутской области Елена Кутергина отмечает, что конфликтность усиливают и попытки Кобзева сменить системообразующую сетевую организацию. «Между Кобзевым и Дерипаской наблюдается большая конфликтность. Кобзев не хочет пожать руки энергетикам, он направляет требования в Россети зайти в регион, чтобы компания стала системообразующей сетевой организацией, но это нереализуемые фантазии. Он подписал непопулярный диффтариф, а теперь винит в этом энергетиков. Структуры же Дерипаски успешно работают в регионе многие годы и хотят, чтобы система работала нормально, чтобы не было воровства электричества», — говорит Кутергина.
Прошедший митинг посетил заместитель гендиректора Иркутской электросетевой компании Алексей Дробашенко. Этот факт источники агентства называют подтверждением сотрудничества КПРФ и Дерипаски. Дробышенко признался в симпатиях коммунистам и даже пообещал вступить в партию. «Я сегодня буду вступать в КПРФ. Во всяком случае, буду просить о том, чтобы меня приняли», — сообщил топ-менеджер в своем telegram-канале.
По версии другого источника, союз Дерипаски и Зюганова невозможен из-за позиции КПРФ о национализации крупного бизнеса. Кроме того, в 2019 году между ними был скандал и суд. Тогда лидер партии назвал структуры предпринимателя «аферой и преступлением». После этого Дерипаска подал на Зюганова в суд и потребовал миллион рублей. Конфликт закончился мирным соглашением.
По словам инсайдеров, в предвыборную игру может вмешаться и группа главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Близкий к этой группе единоросс Сергей Ерощенко уже боролся за кресло губернатора в 2015 году, но проиграл Сергею Левченко. В регионе расположено важное предприятие «Ростеха» — Иркутский авиационный завод. Сам Сергей Чемезов является президентом Иркутского землячества «Байкал».
«Чемезов очень плотно стоит в Иркутской области, у него свои интересы, и он активно заигрывает с КПРФ, периодически демонстрируя свою поддержку. В то же время и с Кобзевым у него неплохие отношения, но участие или неучастие госкорпорации в кампании будет главным козырем Чемезова, с которым он придет к Кобзеву обсуждать свои интересы и сферы влияния на следующую пятилетку», — говорит собеседник агентства на условиях анонимности.
Зюганов объявил войну
Сергей Левченко начал свою предвыборную кампанию без согласования. Инсайдеры агентства сообщают, что иркутский внутриполитический блок и администрация президента против выдвижения экс-губернатора, потому что это может сделать кампанию непредсказуемой и скандальной. Лидер же Компартии Зюганов продавливает Левченко и намерен сделать его кандидатом, даже если не получит на это согласие в АП, рассказывает источник, близкий к иркутским властям.
Открытая критика губернатора иркутскими коммунистами также согласована с Зюгановым, без его одобрения протест был бы невозможен, считает политтехнолог, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. «Хоть в прошлом у Левченко был конфликт с Зюгановым, сегодня секретарь иркутского обкома все же опирается на актив КПРФ и имеет с Геннадием Андреевичем общепартийные интересы. Местная КПРФ ресурсная и сильная, но рабочие отношения с Зюгановым выгодны для самого Левченко», — отмечает эксперт.
Жесткость Зюганова собеседники агентства объясняют конфликтом с первым заместителем руководителя АП Сергеем Кириенко. Их противоречия уже выливались в публичное поле. Так, на открытии сессии Госдумы глава Компартии обвинил политика в «уродовании» избирательной системы. «Вопрос о политической системе — самый сложный, самый ответственный. Недопустимо ее уродовать! Давайте еще раз пригласим в думу Кириенко, если это необходимо. Давайте обсудим, что у нас происходит с выборами. Они не могут быть полноценными, если процедура голосования дробится на три-четыре дня, а подсчет голосов фактически не контролируется. Граждане требуют полноценных выборов, и мы готовы к тому, чтобы отстоять эту позицию!» — заявил коммунист.
По словам источника агентства из иркутского политического истеблишмента, конфликт АП и КПРФ на федеральном уровне ведет к негативным последствиям на уровне региона. Отсутствие контроля властей над действиями коммунистов в Иркутской области может привести к скандалам во время выборов.
Что ждет Кобзева
Если Кобзев решится избираться на новый срок, его ждет непростая кампания, уверены эксперты. По их мнению, протестным коммунистам будет несложно раскачивать актуальные проблемы по типу диффтарифов, ведь в регионе их накопилось немало.
«Левченко может набрать высокий процент, так как проблем в области хватает, и, чтобы их нейтрализовать, нужны годы. Нужно понимать, что по естественным причинам есть большой протестный потенциал. Это происходит, когда наступают тяжелые времена в экономической ситуации. ЛДПР с протестной ролью не справляется, „Новые люди“ не справляются. Поэтому любое проявление протестной активности будет давать электоральные очки, и КПРФ, которая активизируется в плане протестных акций, сможет здорово прибавить. Однако такой риск сейчас не нужен системе и администрации президента», — считает директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.
Елена Кутергина в беседе с агентством сравнила Левченко с Трампом. «Он фактически уже ведет кампанию и использует медийно интересную тему дифференцированных тарифов. Он может составить Кобзеву конкуренцию. Это как история с Трампом, когда можно войти дважды в одну реку. Сегодня избирателю нравятся такие кейсы», — уверена Кутергина.
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