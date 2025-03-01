Зеленский отказался извиняться перед Трампом после скандала в Белом доме

Зеленский считает, что не сделали ничего плохого
Президент Украины Владимир Зеленский отказался приносить извинения американскому лидеру Дональду Трампу после перепалки в овальном кабинете. По мнению Зеленского, он не сделал ничего плохого.
«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое», — заявил он в интервью Fox News. Зеленский при этом допустил, что произошедшее «не пошло на пользу» обеим странам.
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