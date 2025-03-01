Зеленский отказался извиняться перед Трампом после скандала в Белом доме

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Зеленский считает, что не сделали ничего плохого
Зеленский считает, что не сделали ничего плохого Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский отказался приносить извинения американскому лидеру Дональду Трампу после перепалки в овальном кабинете. По мнению Зеленского, он не сделал ничего плохого.

«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое», — заявил он в интервью Fox News. Зеленский при этом допустил, что произошедшее «не пошло на пользу» обеим странам.

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Президент Украины Владимир Зеленский отказался приносить извинения американскому лидеру Дональду Трампу после перепалки в овальном кабинете. По мнению Зеленского, он не сделал ничего плохого. «Я не уверен, что мы сделали что-то плохое», — заявил он в интервью Fox News. Зеленский при этом допустил, что произошедшее «не пошло на пользу» обеим странам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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