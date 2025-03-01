«Трамп выступил на стороне России»: реакция мировых политиков на скандал в Белом доме

Трамп на встрече с Зеленским вступился за Путина

Трамп откровенно высказал претензии Зеленскому Фото: Official White House / Andrea Hanks

новость из сюжета Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

После встречи президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского мировые политики дали свою оценку преждевременно завершившимся переговорам Вашингтона и Киева. Некоторые выступили с осуждением, отметив, что конфликт двух лидеров стал «позорным шоу». Другие акцентировали внимание на четкой позиции и риторике сторон, стремящихся прийти к консенсусу. Почему Трампа обвинили в российской пропаганде и какого нового лидера желает Европа, читайте в материале в URA.RU.

Зеленский уничтожил себя в глазах американцев

Маск назвал Зеленского предателем Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley

Глава департамента государственной эффективности США и миллиардер Илон Маск сделал заявление в котором отметил, что Владимир Зеленский потерял поддержку американцев. Об этом предприниматель написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа», — отметил Маск. Именно так он высказался в ответ на недавнее видео, где Зеленский вступает в спор с президентом США Дональдом Трампом.

Трампа поблагодарили за движение к миру

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку Дональду Трампу. Он назвал его человеком, способствующим миру.

Орбан поблагодарил Трампа Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер

«Сильные люди создают мир, слабые — войну. Сегодня президент Дональд Трамп храбро выступил за мир. Даже если многим это сложно переварить. Спасибо, господин президент», — написал Орбан в соцсети X.

Позиция венгерского политика созвучна с высказыванием госсекретаря США Марко Рубио. Он также поблагодарил Трампа, отметив его смелость в отстаивании интересов американского народа.

Американский президент — на стороне России

Представитель Христианско-демократический союз Германии Родерих Кизеветтер высказался о позиции экс-президента США Дональда Трампа, заявив, что его нападки на украинского президента Владимира Зеленского свидетельствуют о смене политического курса. Кроме того, Кизеветтер обвинил американского лидера в безосновательном использовании русской пропаганды и подмене понятий, что, по его мнению, представляет собой предательство американских ценностей.

Президенту США поставили в вину стремление заключить сделку с Россией Фото: Илья Московец © URA.RU

В свою очередь бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон подчеркнул, что руководство США объявило себя на стороне РФ в российско-украинском конфликте: «Это катастрофическая ошибка для национальной безопасности Америки. И давайте проясним: Трамп и Вэнс теперь лично проводят такую политику».

Женщины-политики выступили за нового лидера

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас высказалась по поводу встречи Зеленского и Трампа, заострив внимание на необходимости нового руководителя для свободного мира. Об этом она заявила в соцсети Х.

Санду заявила, что Украина защищает не только собственную свободу, но и Молдавии Фото: Официальный сайт президента Украины

«Сегодня стало ясно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Принять этот вызов — дело нас, европейцев», — подчеркнула Каллас в социальной сети.

Другие европейские женщины-политики также выразили свою поддержку Украине, говоря о солидарности и готовности к сотрудничеству. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Германии Анналена Бербок выступили с заявлениями, подчеркивающими неизменную поддержку и призыв к защите демократии и мира. В своей риторике с ними оказалась солидарна президент Молдавии Майя Санду.

Некоторые руководители встали в защиту Киева

Ряд мировых лидеров открыто выразили поддержку Украине после эмоционального диалога между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским 28 февраля. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск приняли сторону Украины, подчеркнув важность содействия этой стране в условиях конфликта с Россией.

Шольц заявил, что Киев может положиться на Германию и Европу Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Также слова сочувствия и помощи Киеву адресовали премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Чехии Петер Фиала, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.