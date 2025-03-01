«Трамп выступил на стороне России»: реакция мировых политиков на скандал в Белом доме

После встречи президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского мировые политики дали свою оценку преждевременно завершившимся переговорам Вашингтона и Киева. Некоторые выступили с осуждением, отметив, что конфликт двух лидеров стал «позорным шоу». Другие акцентировали внимание на четкой позиции и риторике сторон, стремящихся прийти к консенсусу. Почему Трампа обвинили в российской пропаганде и какого нового лидера желает Европа, читайте в материале в URA.RU.
Зеленский уничтожил себя в глазах американцев
Маск назвал Зеленского предателем
Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley
Глава департамента государственной эффективности США и миллиардер Илон Маск сделал заявление в котором отметил, что Владимир Зеленский потерял поддержку американцев. Об этом предприниматель написал в своем аккаунте в социальной сети Х.
«Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа», — отметил Маск. Именно так он высказался в ответ на недавнее видео, где Зеленский вступает в спор с президентом США Дональдом Трампом.
Трампа поблагодарили за движение к миру
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку Дональду Трампу. Он назвал его человеком, способствующим миру.
«Сильные люди создают мир, слабые — войну. Сегодня президент Дональд Трамп храбро выступил за мир. Даже если многим это сложно переварить. Спасибо, господин президент», — написал Орбан в соцсети X.
Позиция венгерского политика созвучна с высказыванием госсекретаря США Марко Рубио. Он также поблагодарил Трампа, отметив его смелость в отстаивании интересов американского народа.
Американский президент — на стороне России
Представитель Христианско-демократический союз Германии Родерих Кизеветтер высказался о позиции экс-президента США Дональда Трампа, заявив, что его нападки на украинского президента Владимира Зеленского свидетельствуют о смене политического курса. Кроме того, Кизеветтер обвинил американского лидера в безосновательном использовании русской пропаганды и подмене понятий, что, по его мнению, представляет собой предательство американских ценностей.
Президенту США поставили в вину стремление заключить сделку с Россией
В свою очередь бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон подчеркнул, что руководство США объявило себя на стороне РФ в российско-украинском конфликте: «Это катастрофическая ошибка для национальной безопасности Америки. И давайте проясним: Трамп и Вэнс теперь лично проводят такую политику».
Женщины-политики выступили за нового лидера
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас высказалась по поводу встречи Зеленского и Трампа, заострив внимание на необходимости нового руководителя для свободного мира. Об этом она заявила в соцсети Х.
Санду заявила, что Украина защищает не только собственную свободу, но и Молдавии
Фото: Официальный сайт президента Украины
«Сегодня стало ясно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Принять этот вызов — дело нас, европейцев», — подчеркнула Каллас в социальной сети.
Другие европейские женщины-политики также выразили свою поддержку Украине, говоря о солидарности и готовности к сотрудничеству. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Германии Анналена Бербок выступили с заявлениями, подчеркивающими неизменную поддержку и призыв к защите демократии и мира. В своей риторике с ними оказалась солидарна президент Молдавии Майя Санду.
Некоторые руководители встали в защиту Киева
Ряд мировых лидеров открыто выразили поддержку Украине после эмоционального диалога между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским 28 февраля. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск приняли сторону Украины, подчеркнув важность содействия этой стране в условиях конфликта с Россией.
Шольц заявил, что Киев может положиться на Германию и Европу
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Также слова сочувствия и помощи Киеву адресовали премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Чехии Петер Фиала, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
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После встречи президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского мировые политики дали свою оценку преждевременно завершившимся переговорам Вашингтона и Киева. Некоторые выступили с осуждением, отметив, что конфликт двух лидеров стал «позорным шоу». Другие акцентировали внимание на четкой позиции и риторике сторон, стремящихся прийти к консенсусу. Почему Трампа обвинили в российской пропаганде и какого нового лидера желает Европа, читайте в материале в URA.RU. Глава департамента государственной эффективности США и миллиардер Илон Маск сделал заявление в котором отметил, что Владимир Зеленский потерял поддержку американцев. Об этом предприниматель написал в своем аккаунте в социальной сети Х. «Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа», — отметил Маск. Именно так он высказался в ответ на недавнее видео, где Зеленский вступает в спор с президентом США Дональдом Трампом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку Дональду Трампу. Он назвал его человеком, способствующим миру. «Сильные люди создают мир, слабые — войну. Сегодня президент Дональд Трамп храбро выступил за мир. Даже если многим это сложно переварить. Спасибо, господин президент», — написал Орбан в соцсети X. Позиция венгерского политика созвучна с высказыванием госсекретаря США Марко Рубио. Он также поблагодарил Трампа, отметив его смелость в отстаивании интересов американского народа. Представитель Христианско-демократический союз Германии Родерих Кизеветтер высказался о позиции экс-президента США Дональда Трампа, заявив, что его нападки на украинского президента Владимира Зеленского свидетельствуют о смене политического курса. Кроме того, Кизеветтер обвинил американского лидера в безосновательном использовании русской пропаганды и подмене понятий, что, по его мнению, представляет собой предательство американских ценностей. В свою очередь бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон подчеркнул, что руководство США объявило себя на стороне РФ в российско-украинском конфликте: «Это катастрофическая ошибка для национальной безопасности Америки. И давайте проясним: Трамп и Вэнс теперь лично проводят такую политику». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас высказалась по поводу встречи Зеленского и Трампа, заострив внимание на необходимости нового руководителя для свободного мира. Об этом она заявила в соцсети Х. «Сегодня стало ясно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Принять этот вызов — дело нас, европейцев», — подчеркнула Каллас в социальной сети. Другие европейские женщины-политики также выразили свою поддержку Украине, говоря о солидарности и готовности к сотрудничеству. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Германии Анналена Бербок выступили с заявлениями, подчеркивающими неизменную поддержку и призыв к защите демократии и мира. В своей риторике с ними оказалась солидарна президент Молдавии Майя Санду. Ряд мировых лидеров открыто выразили поддержку Украине после эмоционального диалога между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским 28 февраля. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск приняли сторону Украины, подчеркнув важность содействия этой стране в условиях конфликта с Россией. Также слова сочувствия и помощи Киеву адресовали премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Чехии Петер Фиала, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.