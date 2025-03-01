Жительница Курагинского района насмерть подавилась блином во время Масленицы

В Курагинском районе Красноярского края женщину не удалось спасти после того, как она подавилась блином во время масленичного конкурса. Инцидент произошел 1 марта в селе Березовское.
«Подавилась блином одна из участниц конкурса по их поеданию. Спасти ее не удалось», — сообщает «Комсомольская правда». Там добавили, что на празднике никто не смог оказать ей первую помощь до приезда медиков, который занял около 30 минут.
К моменту приезда врачей женщина уже скончалась. Другие детали происшествия пока неизвестны.
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