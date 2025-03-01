Жительница Курагинского района насмерть подавилась блином во время Масленицы

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Приезд медиков занял 30 минут
Приезд медиков занял 30 минут Фото:

В Курагинском районе Красноярского края женщину не удалось спасти после того, как она подавилась блином во время масленичного конкурса. Инцидент произошел 1 марта в селе Березовское.

«Подавилась блином одна из участниц конкурса по их поеданию. Спасти ее не удалось», — сообщает «Комсомольская правда». Там добавили, что на празднике никто не смог оказать ей первую помощь до приезда медиков, который занял около 30 минут.

К моменту приезда врачей женщина уже скончалась. Другие детали происшествия пока неизвестны.

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В Курагинском районе Красноярского края женщину не удалось спасти после того, как она подавилась блином во время масленичного конкурса. Инцидент произошел 1 марта в селе Березовское. «Подавилась блином одна из участниц конкурса по их поеданию. Спасти ее не удалось», — сообщает «Комсомольская правда». Там добавили, что на празднике никто не смог оказать ей первую помощь до приезда медиков, который занял около 30 минут. К моменту приезда врачей женщина уже скончалась. Другие детали происшествия пока неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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