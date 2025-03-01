Усик заявил, что Зеленский обманул Трампа, подарив тому «его пояс»

Глава Украины Владимир Зеленский принес на встречу с американским лидером Дональдом Трампом ненастоящий чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика. Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях, заявив, что всего его пояса находятся дома.
«Я не знаю. Мои пояса все у меня дома... Специальный пояс, мне кажется, какой-то. Я знаю, что это за пояс, просто никому ничего не могу сказать. И не хочу», — заявил Усик. Его слова приводит спортивное украинское издание.
В ходе визита Зеленского в Белый дом 28 февраля, его делегация доставила на встречу чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC), который якобы был выигран Александром Усиком в декабре 2024 года. В августе того же года Усик передал этот пояс Зеленскому. А 13 февраля, во время телефонного разговора, украинский лидер заверил, что намерен передать этот пояс президенту США Дональду Трампу.
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