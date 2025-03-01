Усик заявил, что Зеленский обманул Трампа, подарив тому «его пояс»

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Зеленский подарил Трампу ненастоящий пояс чемпиона WBC
Зеленский подарил Трампу ненастоящий пояс чемпиона WBC Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский принес на встречу с американским лидером Дональдом Трампом ненастоящий чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика. Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях, заявив, что всего его пояса находятся дома.

«Я не знаю. Мои пояса все у меня дома... Специальный пояс, мне кажется, какой-то. Я знаю, что это за пояс, просто никому ничего не могу сказать. И не хочу», — заявил Усик. Его слова приводит спортивное украинское издание.

В ходе визита Зеленского в Белый дом 28 февраля, его делегация доставила на встречу чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC), который якобы был выигран Александром Усиком в декабре 2024 года. В августе того же года Усик передал этот пояс Зеленскому. А 13 февраля, во время телефонного разговора, украинский лидер заверил, что намерен передать этот пояс президенту США Дональду Трампу.

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Глава Украины Владимир Зеленский принес на встречу с американским лидером Дональдом Трампом ненастоящий чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика. Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях, заявив, что всего его пояса находятся дома. «Я не знаю. Мои пояса все у меня дома... Специальный пояс, мне кажется, какой-то. Я знаю, что это за пояс, просто никому ничего не могу сказать. И не хочу», — заявил Усик. Его слова приводит спортивное украинское издание. В ходе визита Зеленского в Белый дом 28 февраля, его делегация доставила на встречу чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC), который якобы был выигран Александром Усиком в декабре 2024 года. В августе того же года Усик передал этот пояс Зеленскому. А 13 февраля, во время телефонного разговора, украинский лидер заверил, что намерен передать этот пояс президенту США Дональду Трампу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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