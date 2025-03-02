Парламентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися

В Таджикистане прошли выборы в Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента). Явка избирателей достигла 59%. Об этом заявил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) Бахтиер Худоерзода, назвав выборы состоявшимися.
«На 12:00 местного времени (10:00 мск — прим. URA.RU) <...> 59% избирателей приняли участие в голосовании, это число составляет более половины общего количества избирателей <…> выборы <…> считаются состоявшимися», — сообщил Худоерзода во время прямой трансляции на государственном телеканале. Всего голосование было организовано на 3513 избирательных участков.
В Таджикистане 2 марта, начиная с 6:00 утра по местному времени (4:00 утра по мск), открылись избирательные участки для голосования на выборах в нижнюю палату парламента страны. Процесс голосования будет продолжаться до 20:00 вечера по местному времени.
В рамках подготовки к парламентским выборам в республике было учреждено 41 одномандатный избирательный округ. Дополнительно, за пределами страны организованы 36 избирательных участков, которые размещены при дипломатических представительствах Таджикистана в 28 странах мира.
В состав Маджлиси намояндагон входит 63 депутата. Из них 41 депутат избирается по одномандатным округам, а оставшиеся 22 места распределяются среди кандидатов от политических партий по спискам в рамках единого общереспубликанского избирательного округа.
На предстоящих выборах участвуют представители шести политических партий. От Народной Демократической партии зарегистрированы 28 кандидатов. Аграрная партия и Партия экономических реформ выдвинули по 13 кандидатов каждая. Социалистическая партия Таджикистана представлена шестью кандидатами, Коммунистическая партия — пятью, а Демократическая — тремя. Всего на 22 места в едином общереспубликанском округе борются 68 кандидатов. В одномандатных округах зарегистрировано 152 кандидата.
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