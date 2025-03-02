WP: США готовятся вывести десятки тысяч военных из ЕС

США якобы планируют вывести из стран ЕС около 20 тысяч своих военнослужащих. Об этом сообщили три европейских дипломата, ссылаясь на решение экс-президента США Джо Байдена, которое он принял еще в начале украинского конфликта.
«Три европейских дипломата заявили, что ожидают вывода примерно 20 000 американских военнослужащих, о котором администрация Байдена объявила в начале конфликта на Украине», — говорится в материале The Washington Post. Один из дипломатов НАТО подчеркнул, что этот шаг символизирует возвращение к нормальной жизни, так как войска были развернуты в период чрезвычайного планирования.
В Польше, где дислоцировано около 10 000 американских военных, присутствие США крайне важно на случай конфликта с Россией. Однако министр обороны США Пит Хегсет в прошлом месяце предупредил, что «присутствие Америки в Европе не будет длиться вечно».
Бывший британский дипломат Найджел Гулд-Дэвис выразил сомнения относительно того, насколько далеко США могут уйти от Европы. Он отметил, что переменчивый характер президента США Дональда Трампа вызывает беспокойство по поводу надежности американской защиты для Европы.
Согласно Европейскому командованию США, численность американских войск в Европе с 2022 года варьировалась от 75 000 до 105 000 человек. Около 63 000 находятся там на постоянной основе.
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