После ожесточенных боев улицы освобожденных Погребков в Курской области завалены телами украинских военных, сообщает корреспондент РИА Новости. Это первый журналист, который смог побывать на месте событий после боевых действий.
«Украинские солдаты пытались зайти в Погребки. Получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе. И вот к чему это все привело», — рассказал РИА Новости боец 9-го полка 18-й дивизии группировки «Север» с позывным «Тихий».
На месте сражений также найдены обломки сожженной зарубежной бронетехники, включая БМП Bradley, и западные гранатометы. Российские военные продолжают сбор трофеев, а над Погребками развеваются флаги России и 9-го полка.
В феврале, по данным представителей российских силовых структур, 173 украинских военнослужащих были взяты в плен. Большинство из них были задержаны на направлении Курска. 5 февраля, по итогам переговоров, был осуществлен обмен военнопленными между Россией и Украиной. С территории, находящейся под контролем Киева, вернулись 150 российских военнослужащих. В ответ на это, Россия освободила 150 украинских военных. В качестве посредника в данном процессе выступили Объединенные Арабские Эмираты.
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