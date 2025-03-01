ТАСС: почти две сотни солдат ВСУ сдались России в Курской области

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Большинство военных ВСУ сдались в Курской области
Большинство военных ВСУ сдались в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В феврале 173 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным, большинство из них находились на курском направлении. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«173 военнослужащих ВСУ приняли единственное правильное решение — сдались в плен в феврале», — передает сообщение силовых структур ТАСС. Там добавили, что большинство военных из этого количества находились на территории Курской области. 

5 февраля в результате переговоров с территории, контролируемой Киевом, были возвращены 150 российских военнослужащих. В обмен на них передали 150 военнопленных ВСУ, при этом посредническую роль в этом процессе сыграли Объединенные Арабские Эмираты.

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В феврале 173 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным, большинство из них находились на курском направлении. Об этом рассказали в российских силовых структурах. «173 военнослужащих ВСУ приняли единственное правильное решение — сдались в плен в феврале», — передает сообщение силовых структур ТАСС. Там добавили, что большинство военных из этого количества находились на территории Курской области.  5 февраля в результате переговоров с территории, контролируемой Киевом, были возвращены 150 российских военнослужащих. В обмен на них передали 150 военнопленных ВСУ, при этом посредническую роль в этом процессе сыграли Объединенные Арабские Эмираты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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