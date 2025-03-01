ТАСС: почти две сотни солдат ВСУ сдались России в Курской области

В феврале 173 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным, большинство из них находились на курском направлении. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«173 военнослужащих ВСУ приняли единственное правильное решение — сдались в плен в феврале», — передает сообщение силовых структур ТАСС. Там добавили, что большинство военных из этого количества находились на территории Курской области.
5 февраля в результате переговоров с территории, контролируемой Киевом, были возвращены 150 российских военнослужащих. В обмен на них передали 150 военнопленных ВСУ, при этом посредническую роль в этом процессе сыграли Объединенные Арабские Эмираты.
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