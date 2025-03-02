02 марта 2025

Депутат Рады Безуглая обвинила командование ВСУ в гибели 150 бойцов

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате удара российских военных по полигону в Днепропетровской области погибли около 150 человек
В результате удара российских военных по полигону в Днепропетровской области погибли около 150 человек Фото:

Удар по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области 1 марта пришелся на период построения личного состава. Никто из командиров не был наказан. Об этом рассказала Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение делаются ежедневно. Никто не наказан, [главком ВСУ Александр] Сырский остается на должности», — написала Безуглая в своем telegram-канале.

Удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по полигону, где проводилась тренировка военных 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате атаки погибли до 150 украинских националистов, среди которых насчитывалось до 30 иностранных инструкторов, сообщает телеканал 360.

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Удар по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области 1 марта пришелся на период построения личного состава. Никто из командиров не был наказан. Об этом рассказала Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение делаются ежедневно. Никто не наказан, [главком ВСУ Александр] Сырский остается на должности», — написала Безуглая в своем telegram-канале. Удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по полигону, где проводилась тренировка военных 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате атаки погибли до 150 украинских националистов, среди которых насчитывалось до 30 иностранных инструкторов, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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