Депутат Рады Безуглая обвинила командование ВСУ в гибели 150 бойцов

Удар по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области 1 марта пришелся на период построения личного состава. Никто из командиров не был наказан. Об этом рассказала Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение делаются ежедневно. Никто не наказан, [главком ВСУ Александр] Сырский остается на должности», — написала Безуглая в своем telegram-канале.
Удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по полигону, где проводилась тренировка военных 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате атаки погибли до 150 украинских националистов, среди которых насчитывалось до 30 иностранных инструкторов, сообщает телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.