Три российских региона подверглись атаке семи украинских БПЛА

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Россия подверглась атаке семи дронов ВСУ
Россия подверглась атаке семи дронов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы ПВО сбили семь украинских дронов за ночь на 3 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российская ПВО уничтожила семь украинских дронов за ночь», — заявили в Минобороны России. Из них три беспилотника сбиты над Липецкой область и по два — над Белгородской и Ростовской областями.

Ранее врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что регион подвергся атаке БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

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Российские системы ПВО сбили семь украинских дронов за ночь на 3 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российская ПВО уничтожила семь украинских дронов за ночь», — заявили в Минобороны России. Из них три беспилотника сбиты над Липецкой область и по два — над Белгородской и Ростовской областями. Ранее врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что регион подвергся атаке БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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