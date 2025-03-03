Три российских региона подверглись атаке семи украинских БПЛА

Россия подверглась атаке семи дронов ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские системы ПВО сбили семь украинских дронов за ночь на 3 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российская ПВО уничтожила семь украинских дронов за ночь», — заявили в Минобороны России. Из них три беспилотника сбиты над Липецкой область и по два — над Белгородской и Ростовской областями.
Ранее врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что регион подвергся атаке БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
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