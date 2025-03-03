Что известно о главе МИД Японии, которому навсегда закрыли въезд в Россию

Москва закрыла въезд главе МИД Японии Такэси Ивая
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Главе МИД Японии Такэси Ивая запретили въезд в Россию
Главе МИД Японии Такэси Ивая запретили въезд в Россию Фото:

Россия ввела ответные санкции в отношении японских представителей, запретив части из них въезд на территорию страны. В список попал в том числе и глава МИД Японии Такэси Ивая. URA.RU рассказывает, кто он такой и как относится к РФ.

Либерал, желающий перекроить Конституцию

Такэси Ивая, бывший министр обороны Японии и выдающийся политик, занимал эту должность с 2 октября 2018 года по 11 сентября 2019 года. В рамках своей политической карьеры он неоднократно высказывался за пересмотр конституции страны, поддерживая идею отказа от девятой статьи, которая запрещает Японии иметь вооруженные силы.

Такэси Ивая неоднократно заявлял об изменении Конституции
Такэси Ивая неоднократно заявлял об изменении Конституции
Фото:

Ивая неоднократно заявлял о необходимости изменения конституционных норм в отношении военной политики Японии. Он считает, что текущие ограничения устарели и требуют пересмотра для обеспечения национальной безопасности страны.

Помимо своей работы в правительстве, Такэси Ивая также занимал значимые посты в Либерально-демократической партии Японии, включая заместителя генерального секретаря партии и директора Отдела национальной обороны. Его политическая карьера началась с избрания в собрание префектуры Оита в 1987 году, а затем продолжилась на более высоких уровнях государственного управления.

Он готов выстраивать отношения с Россией

Глава МИД Японии Такэси Ивая в 2024 году в разговоре с российскими журналистами заявлял о необходимости решить вопрос с принадлежностью южных Курильских островов. Он также положительно высказывался о заключении мирного договора с Россией.

Ивая также выражал оптимизм по поводу последних заявлений президента России Владимира Путина. Еще летом 2024 года российский глава говорил, что диалог между Москвой и Токио будет возможен после смены японской позиции по Украине. 

В дополнение к этому, глава японского МИД подчеркивал, что в вопросах, касающихся общих соседей, Япония будет придерживаться своих национальных интересов. Об этом он говорил в беседе с ТАСС. 

Ивая: Япония независима от США

Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая также заявлял, что Япония формирует свою политику в отношении России независимо от Соединенных Штатов. Его заявление звучало в контексте украинского конфликта.

"Это собственное решение нашей страны, это не [значит, что] мы прислушались к тому, что говорят США", — сказал глава МИД Японии. Об этом он говорил в разговоре с российскими журналистами. Его слова передает "Газета.ру".

В МИД Японии сменили риторику по России

Глава МИД Японии также говорил, что хочет пойти на окончательный мир с Россией
Глава МИД Японии также говорил, что хочет пойти на окончательный мир с Россией
Фото:

Такэси Ивая в ходе пресс-конференции в феврале 2025 года впервые избежал использования термина «нападение» при упоминании конфликта между Россией и Украиной. На это изменение стиля речи политика журналисты обратили пристальное внимание, передает Life.ru. 

Ивая также говорил, что политика Японии по отношению к РФ, в случае улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, может измениться. Однако конкретные детали по этому поводу он не озвучил.

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Россия ввела ответные санкции в отношении японских представителей, запретив части из них въезд на территорию страны. В список попал в том числе и глава МИД Японии Такэси Ивая. URA.RU рассказывает, кто он такой и как относится к РФ. Либерал, желающий перекроить Конституцию Такэси Ивая, бывший министр обороны Японии и выдающийся политик, занимал эту должность с 2 октября 2018 года по 11 сентября 2019 года. В рамках своей политической карьеры он неоднократно высказывался за пересмотр конституции страны, поддерживая идею отказа от девятой статьи, которая запрещает Японии иметь вооруженные силы. Ивая неоднократно заявлял о необходимости изменения конституционных норм в отношении военной политики Японии. Он считает, что текущие ограничения устарели и требуют пересмотра для обеспечения национальной безопасности страны. Помимо своей работы в правительстве, Такэси Ивая также занимал значимые посты в Либерально-демократической партии Японии, включая заместителя генерального секретаря партии и директора Отдела национальной обороны. Его политическая карьера началась с избрания в собрание префектуры Оита в 1987 году, а затем продолжилась на более высоких уровнях государственного управления. Он готов выстраивать отношения с Россией Глава МИД Японии Такэси Ивая в 2024 году в разговоре с российскими журналистами заявлял о необходимости решить вопрос с принадлежностью южных Курильских островов. Он также положительно высказывался о заключении мирного договора с Россией. Ивая также выражал оптимизм по поводу последних заявлений президента России Владимира Путина. Еще летом 2024 года российский глава говорил, что диалог между Москвой и Токио будет возможен после смены японской позиции по Украине.  В дополнение к этому, глава японского МИД подчеркивал, что в вопросах, касающихся общих соседей, Япония будет придерживаться своих национальных интересов. Об этом он говорил в беседе с ТАСС.  Ивая: Япония независима от США Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая также заявлял, что Япония формирует свою политику в отношении России независимо от Соединенных Штатов. Его заявление звучало в контексте украинского конфликта. В МИД Японии сменили риторику по России Такэси Ивая в ходе пресс-конференции в феврале 2025 года впервые избежал использования термина «нападение» при упоминании конфликта между Россией и Украиной. На это изменение стиля речи политика журналисты обратили пристальное внимание, передает Life.ru.  Ивая также говорил, что политика Японии по отношению к РФ, в случае улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, может измениться. Однако конкретные детали по этому поводу он не озвучил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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