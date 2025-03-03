Что известно о главе МИД Японии, которому навсегда закрыли въезд в Россию

Россия ввела ответные санкции в отношении японских представителей, запретив части из них въезд на территорию страны. В список попал в том числе и глава МИД Японии Такэси Ивая. URA.RU рассказывает, кто он такой и как относится к РФ.
Либерал, желающий перекроить Конституцию
Такэси Ивая, бывший министр обороны Японии и выдающийся политик, занимал эту должность с 2 октября 2018 года по 11 сентября 2019 года. В рамках своей политической карьеры он неоднократно высказывался за пересмотр конституции страны, поддерживая идею отказа от девятой статьи, которая запрещает Японии иметь вооруженные силы.
Ивая неоднократно заявлял о необходимости изменения конституционных норм в отношении военной политики Японии. Он считает, что текущие ограничения устарели и требуют пересмотра для обеспечения национальной безопасности страны.
Помимо своей работы в правительстве, Такэси Ивая также занимал значимые посты в Либерально-демократической партии Японии, включая заместителя генерального секретаря партии и директора Отдела национальной обороны. Его политическая карьера началась с избрания в собрание префектуры Оита в 1987 году, а затем продолжилась на более высоких уровнях государственного управления.
Он готов выстраивать отношения с Россией
Глава МИД Японии Такэси Ивая в 2024 году в разговоре с российскими журналистами заявлял о необходимости решить вопрос с принадлежностью южных Курильских островов. Он также положительно высказывался о заключении мирного договора с Россией.
Ивая также выражал оптимизм по поводу последних заявлений президента России Владимира Путина. Еще летом 2024 года российский глава говорил, что диалог между Москвой и Токио будет возможен после смены японской позиции по Украине.
В дополнение к этому, глава японского МИД подчеркивал, что в вопросах, касающихся общих соседей, Япония будет придерживаться своих национальных интересов. Об этом он говорил в беседе с ТАСС.
Ивая: Япония независима от США
Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая также заявлял, что Япония формирует свою политику в отношении России независимо от Соединенных Штатов. Его заявление звучало в контексте украинского конфликта.
"Это собственное решение нашей страны, это не [значит, что] мы прислушались к тому, что говорят США", — сказал глава МИД Японии. Об этом он говорил в разговоре с российскими журналистами. Его слова передает "Газета.ру".
В МИД Японии сменили риторику по России
Такэси Ивая в ходе пресс-конференции в феврале 2025 года впервые избежал использования термина «нападение» при упоминании конфликта между Россией и Украиной. На это изменение стиля речи политика журналисты обратили пристальное внимание, передает Life.ru.
Ивая также говорил, что политика Японии по отношению к РФ, в случае улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, может измениться. Однако конкретные детали по этому поводу он не озвучил.
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