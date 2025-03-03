Ирландия придумала, как обходить вето России в ООН

Посол РФ: Ирландия планирует «развязать себе руки» в вопросе Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ирландия планирует отправить миротворцев в обход ООН
Ирландия планирует отправить миротворцев в обход ООН Фото:

Правительство Ирландии планирует принять законодательные меры, которые позволят стране участвовать в миротворческих миссиях без одобрения Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Харрис в эфире телеканала RTE.

«Они хотят развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН», — отметил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов. Россия имеет право вето на резолюции ООН. 

По словам Филатова, такая инициатива соответствует текущей политической линии Ирландии по конфликту на Украине. Российский дипломат подчеркнул, что если у Ирландии есть претензии к уставу ООН, то о них следует говорить открыто, а не искать обходные пути.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Ирландии планирует принять законодательные меры, которые позволят стране участвовать в миротворческих миссиях без одобрения Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Харрис в эфире телеканала RTE. «Они хотят развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН», — отметил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов. Россия имеет право вето на резолюции ООН.  По словам Филатова, такая инициатива соответствует текущей политической линии Ирландии по конфликту на Украине. Российский дипломат подчеркнул, что если у Ирландии есть претензии к уставу ООН, то о них следует говорить открыто, а не искать обходные пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...