WSJ: Трамп решил приостановить поставки оружия Украине

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение остановить финансирование новых поставок оружия Украине, а также рассматривает возможность заморозки уже планировавшихся поставок из американских арсеналов. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
«Финансирование было приостановлено в последние недели на фоне замораживания администрацией иностранной помощи. Но решение о потенциальном закрытии основного трубопровода для поставок оружия в Украину было предпринято через несколько дней по итогам встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме», — пишет WSJ.
Помощник конгрессмена и другой источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что в ближайший понедельник Белый дом проведет совещание. Главной темой встречи будет вопрос о приостановке поставок на основании полномочий по сокращению поставок.
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