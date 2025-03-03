03 марта 2025

WSJ: Трамп решил приостановить поставки оружия Украине

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США тормозят поставки оружия Украине
США тормозят поставки оружия Украине Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение остановить финансирование новых поставок оружия Украине, а также рассматривает возможность заморозки уже планировавшихся поставок из американских арсеналов. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Финансирование было приостановлено в последние недели на фоне замораживания администрацией иностранной помощи. Но решение о потенциальном закрытии основного трубопровода для поставок оружия в Украину было предпринято через несколько дней по итогам встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме», — пишет WSJ.

Помощник конгрессмена и другой источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что в ближайший понедельник Белый дом проведет совещание. Главной темой встречи будет вопрос о приостановке поставок на основании полномочий по сокращению поставок.

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Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение остановить финансирование новых поставок оружия Украине, а также рассматривает возможность заморозки уже планировавшихся поставок из американских арсеналов. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. «Финансирование было приостановлено в последние недели на фоне замораживания администрацией иностранной помощи. Но решение о потенциальном закрытии основного трубопровода для поставок оружия в Украину было предпринято через несколько дней по итогам встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме», — пишет WSJ. Помощник конгрессмена и другой источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что в ближайший понедельник Белый дом проведет совещание. Главной темой встречи будет вопрос о приостановке поставок на основании полномочий по сокращению поставок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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