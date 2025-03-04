Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора Долматова

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В суде рассматривается дело о мошенничестве на 370 млн рублей
В суде рассматривается дело о мошенничестве на 370 млн рублей Фото:

Имущество экс-заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова и бывшего главы Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислава Новикова арестовано по решению суда. Об этом рассказал источник в силовых структурах. Оба фигуранта — обвиняются в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы.

«В рамках обеспечительной меры было арестовано имущество Долматова и Новикова в нескольких регионах России», — пояснил собеседник РИА Новости. По его словам, речь идет о нескольких машинах, земельных участках и квартирах, в том числе — в Москве, в Сочи и под Ярославлем.

По версии следствия, Долматов руководя Росприроднадзором, и желая похитить деньги из бюджета, вступил в сговор со знакомыми ему людьми. Он организовал подготовку документов для завышения расходов на реализацию целевой программы и обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации. Всех махинаторов задержали, передает «Национальная служба новостей». Ранее были осуждены два других фигуранта этого дела, пишет RT.

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Имущество экс-заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова и бывшего главы Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислава Новикова арестовано по решению суда. Об этом рассказал источник в силовых структурах. Оба фигуранта — обвиняются в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы. «В рамках обеспечительной меры было арестовано имущество Долматова и Новикова в нескольких регионах России», — пояснил собеседник РИА Новости. По его словам, речь идет о нескольких машинах, земельных участках и квартирах, в том числе — в Москве, в Сочи и под Ярославлем. По версии следствия, Долматов руководя Росприроднадзором, и желая похитить деньги из бюджета, вступил в сговор со знакомыми ему людьми. Он организовал подготовку документов для завышения расходов на реализацию целевой программы и обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации. Всех махинаторов задержали, передает «Национальная служба новостей». Ранее были осуждены два других фигуранта этого дела, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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