Над российскими регионами сбиты 18 беспилотников ВСУ

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Дроны ВСУ атаковали шесть российских областей
Дроны ВСУ атаковали шесть российских областей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В прошедшую ночь российские средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 18 украинских БПЛА. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. 10 дронов были сбиты над Ростовской областью, три над Воронежской областью, два над Самарской областью, и по одному БПЛА — над Курской, Белгородской и Астраханской областями.

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В прошедшую ночь российские средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 18 украинских БПЛА. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. 10 дронов были сбиты над Ростовской областью, три над Воронежской областью, два над Самарской областью, и по одному БПЛА — над Курской, Белгородской и Астраханской областями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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