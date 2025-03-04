Над российскими регионами сбиты 18 беспилотников ВСУ

В прошедшую ночь российские средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 18 украинских БПЛА. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. 10 дронов были сбиты над Ростовской областью, три над Воронежской областью, два над Самарской областью, и по одному БПЛА — над Курской, Белгородской и Астраханской областями.
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