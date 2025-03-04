Житель Подмосковья выиграл 285 млн рублей, купив лотерейный билет на рынке

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Житель Московской области стал обладателем более 285 миллионов
Житель Московской области стал обладателем более 285 миллионов Фото:

Житель Подмосковья стал обладателем суперприза в размере более 285 миллионов рублей в лотерею «Охота», сообщили в коммуникационной службе «Столото». Мужчина купил лотерейный билет случайно на рынке в Орехово-Зуево.

«31 января 2025 года в 18887-м тираже игры „Охота“ был разыгран многомиллионный суперприз — 285 280 449 рублей. Победителем стал житель Московской области Александр, купивший билет всего за 150 рублей в рядовой розничной точке продаж „Столото“, который в тот день отправился на рынок в подмосковное Орехово-Зуево», — рассказали РИА Новости в компании.

Ранее мужчина уже приобретал билет той же лотереи, выиграв 150 рублей, и на эти деньги приобрел следующий билет. Согласно правилам лотереи «Охота», главный приз достается участнику, который угадает по четыре числа в каждом из двух числовых полей билета. Для Александра счастливыми оказались числа 12, 13, 15, 20 в первом поле и 5, 7, 8, 14 во втором.

Александр первым делом поделился своими впечатлениями от победы с дочерью Анастасией. Изначально девушка приняла новость с недоверием. «Знала, что папа фартовый, но чтобы настолько, я даже представить себе не могла», — поделилась она.

Победитель планирует часть денежного приза инвестировать в открытие собственного бизнеса, чтобы обеспечить надежное будущее для семьи и увеличить свои капиталы. Кроме того, он хочет порадовать любимую дочь, подарив ей автомобиль.

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Житель Подмосковья стал обладателем суперприза в размере более 285 миллионов рублей в лотерею «Охота», сообщили в коммуникационной службе «Столото». Мужчина купил лотерейный билет случайно на рынке в Орехово-Зуево. «31 января 2025 года в 18887-м тираже игры „Охота“ был разыгран многомиллионный суперприз — 285 280 449 рублей. Победителем стал житель Московской области Александр, купивший билет всего за 150 рублей в рядовой розничной точке продаж „Столото“, который в тот день отправился на рынок в подмосковное Орехово-Зуево», — рассказали РИА Новости в компании. Ранее мужчина уже приобретал билет той же лотереи, выиграв 150 рублей, и на эти деньги приобрел следующий билет. Согласно правилам лотереи «Охота», главный приз достается участнику, который угадает по четыре числа в каждом из двух числовых полей билета. Для Александра счастливыми оказались числа 12, 13, 15, 20 в первом поле и 5, 7, 8, 14 во втором. Александр первым делом поделился своими впечатлениями от победы с дочерью Анастасией. Изначально девушка приняла новость с недоверием. «Знала, что папа фартовый, но чтобы настолько, я даже представить себе не могла», — поделилась она. Победитель планирует часть денежного приза инвестировать в открытие собственного бизнеса, чтобы обеспечить надежное будущее для семьи и увеличить свои капиталы. Кроме того, он хочет порадовать любимую дочь, подарив ей автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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