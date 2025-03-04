Участник СВО, депутат гордумы Челябинска Евгений Ботов навестил ветерана Юлию Шаповал, чтобы поздравить ее с днем рождения и вручить медаль в честь 80-летия Великой Победы. За плечами этой женщины — годы, проведенные в концлагере, сообщил URA.RU Ботов.
«Вчера поздравили с днем рождения ветерана труда, узницу концлагеря Юлию Федоровну Шаповал. Вручили медаль, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — поделился депутат. Ботов пожелал женщине крепкого здоровья, долгих лет жизни и неугасающего оптимизма.
Как рассказал Ботов, с августа 1943 года Юлия Шаповал вместе с матерью находилась в трудовом концлагере в Крыму, откуда их освободили только в апреле 1944 года. После переезда в Челябинск в 1961 году, Шаповал более 20 лет работала в администрации Советского района, пройдя путь до начальника отдела.
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