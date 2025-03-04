Челябинский депутат Ботов наградил медалью узницу концлагеря. Фото

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Ботов провел торжественную встречу с ветераном труда
Ботов провел торжественную встречу с ветераном труда Фото:

Участник СВО, депутат гордумы Челябинска Евгений Ботов навестил ветерана Юлию Шаповал, чтобы поздравить ее с днем рождения и вручить медаль в честь 80-летия Великой Победы. За плечами этой женщины — годы, проведенные в концлагере, сообщил URA.RU Ботов.

«Вчера поздравили с днем рождения ветерана труда, узницу концлагеря Юлию Федоровну Шаповал. Вручили медаль, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — поделился депутат. Ботов пожелал женщине крепкого здоровья, долгих лет жизни и неугасающего оптимизма.

Как рассказал Ботов, с августа 1943 года Юлия Шаповал вместе с матерью находилась в трудовом концлагере в Крыму, откуда их освободили только в апреле 1944 года. После переезда в Челябинск в 1961 году, Шаповал более 20 лет работала в администрации Советского района, пройдя путь до начальника отдела.

Юлия Шаповал (справа) работала в администрации Советского района
Юлия Шаповал (справа) работала в администрации Советского района
Фото:

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Участник СВО, депутат гордумы Челябинска Евгений Ботов навестил ветерана Юлию Шаповал, чтобы поздравить ее с днем рождения и вручить медаль в честь 80-летия Великой Победы. За плечами этой женщины — годы, проведенные в концлагере, сообщил URA.RU Ботов. «Вчера поздравили с днем рождения ветерана труда, узницу концлагеря Юлию Федоровну Шаповал. Вручили медаль, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — поделился депутат. Ботов пожелал женщине крепкого здоровья, долгих лет жизни и неугасающего оптимизма. Как рассказал Ботов, с августа 1943 года Юлия Шаповал вместе с матерью находилась в трудовом концлагере в Крыму, откуда их освободили только в апреле 1944 года. После переезда в Челябинск в 1961 году, Шаповал более 20 лет работала в администрации Советского района, пройдя путь до начальника отдела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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