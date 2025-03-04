Адвокат Тонкий: Блиновская имеет шанс выйти на свободу уже через полгода

Скандальная королева марафонов Елена Блиновская, получившая пять лет лишения свободы, сможет выйти по УДО (условно-досрочное освобождение) уже через несколько месяцев. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил адвокат Евгений Тонкий.
«Согласно ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время нахождения под домашним арестом засчитывается в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. Таким образом, Блиновской зачтут в срок лишения фактически отбытые 743 дня (около двух лет), т.е. теоретически она сможет ходатайствовать об УДО уже через полгода», — объяснил правозащитник.
Савеловский районный суд города Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Она признана виновной в совершении тяжких преступлений, предусмотренных статьями п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 198 УК РФ. Блиновская находилась под домашним арестом 269 дней. А с 22 января 2024 года по день вынесения приговора — в СИЗО. В общей сложности это еще 406 дней.
После оглашения приговора появилась информация о том, что имущество Елены и ее супруга Алексея на сумму более миллиарда рублей перейдет государству. Речь идет о нескольких земельных участках в разных регионах страны, домах, квартирах, автомобилях, а также машино-местах.
Евгений Тонкий отмечает, что это решение обжаловать по закону, конечно, можно. Однако в силу того, что имущество было приобретено в результате преступных действий, положительного решения в пользу Блиновской принято не будет.
Елена Блиновская прославилась благодаря своим марафонам желаний, прохождение которых обещало покупательницам исполнение загаданного. После она стала проводить свои мастер-классы и развиваться как коуч. Весной 2023 года в отношении Блиновской начали проверку по факту возможного уклонения от уплаты налогов и отмывании денежных средств. В ходе следствия выяснилось, что блогерша не уплатила в казну почти миллиард рублей.
У королевы марафонов четверо детей. Младшая дочь появилась на свет в 2020 году.
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