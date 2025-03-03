Блиновскую приговорили к пяти годам колонии за неуплату налогов

Блогера Елену Блиновскую, известную как автор скандального «Марафона желаний», приговорили к пяти годам колонии за неуплату налогов. Об этом сообщают журналисты с заседания суда.
«Елену Блиновскую приговорили к пяти годам заключения», — заявили в суде. Сообщение передают журналисты РИА Новости с заседания. Суд также взыскал с Блиновской 587 миллионов рублей. При этом он освободил обвиняемую от наказания по одному из эпизодов.
Блогер Елена Блиновская в этот же день была доставлена в Савеловский суд Москвы для оглашения приговора по уголовному делу о неуплате налогов и отмывании денег. Девушку обвиняют в неуплате долгов на сумму более 900 млн рублей за период с 2019 по 2021 год. Сама Блиновская в ходе допроса признала свою вину.
До этого она просила суд отсрочить наказание для воспитания четырех детей, передает РАПСИ. Прокурор запросил для нее шесть лет заключения еще в середине февраля, напоминает Pravda.ru. Помимо этого прокуратура предложила запретить блогеру заниматься коммерческой деятельностью сроком на пять лет. Саму Блиновскую задержали еще в 2023 году, когда она пыталась покинуть Россию через Беларусь, передает «Пятый канал».
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