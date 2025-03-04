В России цены на книги вырастут на 20%

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В 2025 году планируется повысить цены на книги
В 2025 году планируется повысить цены на книги Фото:

Издательства «Альпина Паблишер» и «Росмэн» прогнозируют повышение стоимости книг на 15-20% в 2025 году. Об этом сообщила коммерческий директор издательской группы «Альпина» Ирина Кукушкина. Отмечается, что рост цен связан с увеличением затрат на производство и другими причинам. 

«Мы прогнозируем рост отпускных цен на книги в 2025 году на 15-20% по отношению к 2024 году», — заявила Кукушкина. Ее слова передает ТАСС. 

Она добавила, что пока только планируется повышение цен, а процент выше указан с расчетом на весь год. Повышение стоимости книг, по мнению экспертов из «Альпины», обусловлено несколькими факторами: подорожанием полиграфических услуг, увеличением стоимости компонентов, авторских отчислений и прав на книги, а также ростом ставок на логистические услуги. В то же время в издательстве «Росмэн» также подчеркивают необходимость повышения цен для поддержания работы издательства и реализации новых проектов.

Говоря о повышении цен, холдинг «Молвест», известный на рынке под такими брендами, как «Вкуснотеево» и «Молвест», объявил о намерении увеличить стоимость своей молочной продукции на 5%, начиная с 15 марта. Отмечается, что изменение цен не коснется сливочного масла. 

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Издательства «Альпина Паблишер» и «Росмэн» прогнозируют повышение стоимости книг на 15-20% в 2025 году. Об этом сообщила коммерческий директор издательской группы «Альпина» Ирина Кукушкина. Отмечается, что рост цен связан с увеличением затрат на производство и другими причинам.  «Мы прогнозируем рост отпускных цен на книги в 2025 году на 15-20% по отношению к 2024 году», — заявила Кукушкина. Ее слова передает ТАСС.  Она добавила, что пока только планируется повышение цен, а процент выше указан с расчетом на весь год. Повышение стоимости книг, по мнению экспертов из «Альпины», обусловлено несколькими факторами: подорожанием полиграфических услуг, увеличением стоимости компонентов, авторских отчислений и прав на книги, а также ростом ставок на логистические услуги. В то же время в издательстве «Росмэн» также подчеркивают необходимость повышения цен для поддержания работы издательства и реализации новых проектов. Говоря о повышении цен, холдинг «Молвест», известный на рынке под такими брендами, как «Вкуснотеево» и «Молвест», объявил о намерении увеличить стоимость своей молочной продукции на 5%, начиная с 15 марта. Отмечается, что изменение цен не коснется сливочного масла. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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