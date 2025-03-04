Зеленский поручил главе минобороны уточнить у США факт остановки поставок оружия

Зеленский хочет уточнить у США срыв поставок
Президент Украины Владимир Зеленский поручил своим чиновникам обратиться к США напрямую и «уточнить ситуацию» с приостановкой поставок оружия. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.
«Я поручил министру обороны Украины... дипломатам связаться со своими коллегами в США и получить официальную информацию. Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают важного диалога, четкой позиции друг друга,» — отметил он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.