04 марта 2025

Зеленский поручил главе минобороны уточнить у США факт остановки поставок оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский хочет уточнить у США срыв поставок
Зеленский хочет уточнить у США срыв поставок Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своим чиновникам обратиться к США напрямую и «уточнить ситуацию» с приостановкой поставок оружия. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

«Я поручил министру обороны Украины... дипломатам связаться со своими коллегами в США и получить официальную информацию. Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают важного диалога, четкой позиции друг друга,» — отметил он.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил своим чиновникам обратиться к США напрямую и «уточнить ситуацию» с приостановкой поставок оружия. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении. «Я поручил министру обороны Украины... дипломатам связаться со своими коллегами в США и получить официальную информацию. Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают важного диалога, четкой позиции друг друга,» — отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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