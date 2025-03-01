WSJ: Трамп решил полностью прекратить поставки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп после конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским решил поручить своей команде по национальной безопасности изучить возможность прекращения поставок оружия Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Трамп приказал его высокопоставленным сотрудникам в области нацбезопасности проверить, могут ли США полностью прекратить текущие поставки вооружения Украине», — говорится в материале газеты. Там добавили, что также рассматривается вариант временного прекращения поставок.
Перепалка между Трампом и Зеленским произошла во время их встречи в Вашингтоне 28 февраля, где Трамп выразил недовольство по поводу отсутствия желания украинского лидера урегулировать конфликт с Россией. В результате встречи было отменено подписание сделки по редкоземельным металлам, передает «Национальная служба новостей».
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