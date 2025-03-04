Югорские лесничие написали коллективное обращение к губернатору ХМАО Руслану Кухаруку. Они пожаловались, что участковым лесничим с октября 2023 года не повышают зарплату, а разница в зарплатах с сотрудниками из соседних ведомств, работающих на менее ответственных должностях, велика. Один из авторов обращения поделился с URA.RU, что такое отношение руководства департамента недропользования и природных ресурсов демотивирует их и грозит оттоком кадров.
«Старшие отделов получают гораздо меньше, чем сотрудники соседних ведомств. У меня, например, разница составляет 20 тысяч рублей. Последний раз нам индексировали зарплату в 2023 году, в октябре. Такая несправедливость разочаровывает — зачем сохранять ответственную должность, еще и с тяжелыми условиями работы, если нижестоящие коллеги получают гораздо больше, а условия работы у них легче», — рассказал журналисту один из лесничих, попросив сохранить анонимность.
Авторы обращения говорят, что повышение зарплаты, обещанное президентом России Владимиром Путиным для бюджетников, по какой-то причине не распространилось на 111 югорских участковых лесничих. Они просят губернатора Югры разобраться в ситуации и пересмотреть размер оплату труда, а также интересуются, получат ли они компенсацию за период задержки повышения зарплаты. «Нам пришло уведомление, что наше обращение доставлено в департамент госслужбы, но мы очень ждем ответа губернатора», — уточнил один из лесничих.
В правительстве автономного округа сообщили, что в 2024 году уже были увеличены зарплаты сотрудников природных парков, лесхозов и базы авиационной и наземной охраны лесов. «Продолжается работа, чтобы повысить оплату труда работникам лесного хозяйства, в том числе участковым лесничим, которые не относятся к должностям госслужбы. Все в процессе, документы уже в работе. Вопрос взят на контроль», — прокомментировал источник в югорском кабмине.
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