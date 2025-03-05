НАК: четверо боевиков нейтрализованы в ходе КТО в Махачкале

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале были нейтрализованы четверо боевиков. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). В результате операции жертв среди гражданского населения и сил правопорядка нет.
«В результате проведенной ночью 5 марта оперативным штабом НАК в Дагестане контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов», — говорится в сообщении НАК в соцсети ВКонтакте. Сообщается, что боевики планировали совершить террористический акта на объекте регионального управления МВД России в Каспийске.
По информации НАК, в ходе операции на месте боестолкновения и в близлежащем укрытии было обнаружено и изъято большое количество оружия, включая гранатометы, автоматы и пистолет. Бандитская группировка, по данным следствия, координировала свою деятельность с запрещенной террористической организацией ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ).
*Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ
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