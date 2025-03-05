НАК: четверо боевиков нейтрализованы в ходе КТО в Махачкале

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В Махачкале провели контртеррористическую операцию, четыре боевика нейтрализованы
В Махачкале провели контртеррористическую операцию, четыре боевика нейтрализованы Фото:

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале были нейтрализованы четверо боевиков. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). В результате операции жертв среди гражданского населения и сил правопорядка нет.

«В результате проведенной ночью 5 марта оперативным штабом НАК в Дагестане контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов», — говорится в сообщении НАК в соцсети ВКонтакте. Сообщается, что боевики планировали совершить террористический акта на объекте регионального управления МВД России в Каспийске.

По информации НАК, в ходе операции на месте боестолкновения и в близлежащем укрытии было обнаружено и изъято большое количество оружия, включая гранатометы, автоматы и пистолет. Бандитская группировка, по данным следствия, координировала свою деятельность с запрещенной террористической организацией ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ).

*Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ

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В ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале были нейтрализованы четверо боевиков. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). В результате операции жертв среди гражданского населения и сил правопорядка нет. «В результате проведенной ночью 5 марта оперативным штабом НАК в Дагестане контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов», — говорится в сообщении НАК в соцсети ВКонтакте. Сообщается, что боевики планировали совершить террористический акта на объекте регионального управления МВД России в Каспийске. По информации НАК, в ходе операции на месте боестолкновения и в близлежащем укрытии было обнаружено и изъято большое количество оружия, включая гранатометы, автоматы и пистолет. Бандитская группировка, по данным следствия, координировала свою деятельность с запрещенной террористической организацией ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ). *Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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