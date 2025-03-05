Запрет на работу мигрантов в Волгоградской области продержался неделю

В Вологодской области вскоре будет отменен запрет на привлечение мигрантов к строительным работам, который действует всего неделю. Это следует из проекта постановления губернатора Георгия Филимонова, опубликованного на интернет-портале правовой информации региона.
«На интернет-портале правовой информации Вологодской области появился проект постановления губернатора Георгия Филимонова, предусматривающий отменy запрета на привлечение мигрантов к строительным работам», — передает РБК. Введение запрета вызвало ряд критических замечаний от представителей бизнеса, в частности, от компании «Северсталь», которая выступила против этого решения.
По данным пояснительной записки к проекту постановления, причиной для снятия запрета стало недостаточное количество местных жителей, готовых занять вакансии в строительной сфере. В регионе наблюдается рост числа вакансий, однако безработные граждане России, состоящие на учете в службе занятости, не могут полностью покрыть потребность рынка, что делает привлечение мигрантов необходимым.
По решению, принятому Георгием Филимоновым 27 февраля, на строительных объектах была запрещена занятость иностранных работников. Компания «Северсталь» немедленно отреагировала на нововведение, предостерегая о возможных серьезных рисках для выполнения обширного перечня проектов. Среди прочего, речь идет об инвестиционной программе, предусматривающей вложения в размере свыше 120 миллиардов рублей в череповецкий индустриальный комплекс к 2025 году.
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