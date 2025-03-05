Бизнесмены пожаловались Кухаруку на дефицит мест в гостиницах Ханты-Мансийска

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Кухарук пообещал разместить сургутских бизнесменов в гостиницах Ханты-Мансийска на время стратсессии с АСИ
Кухарук пообещал разместить сургутских бизнесменов в гостиницах Ханты-Мансийска на время стратсессии с АСИ Фото:

Сургутские предприниматели попросили губернатора ХМАО Руслана Кухарука перенести из Ханты-Мансийска в Сургут запланированную в апреле стратегическую сессию с Агентством стратегических инициатив (АСИ). На встрече с творческой бизнес-элитой одна из участниц пожаловалась на нехватку мест в гостиницах столицы округа.

«Для сургутян большая проблема приехать в Ханты-Мансийск на мероприятие, особенно на несколько дней. Не можешь найти ни квартиру, ни гостиницу — все занято. Когда вы будете составлять реестр предпринимателей, вы увидите, что в Сургуте наибольшее количество креативных предпринимателей. Пожалуйста, как говорится, Христом Богом просим: по возможности рассмотрите возможность, чтобы стратсессия прошла в Сургуте», — передает слова участницы журналист URA.RU. Зал поддержал предложение громкими аплодисментами.

В ответ на просьбу Кухарук пообещал обеспечить сургутян транспортом и местами проживания, если стратегическая сессия для представителей креативных индустрий все-таки пройдет в Ханты-Мансийске. Глава округа согласился с проблемой размещения приезжих в гостиницах и напомнил о событийно насыщенной повестке в столице ХМАО: 6 марта стартует кинофестиваль «Дух огня», а через неделю — «Кубок защитников Отечества» для ветеранов СВО. «Знаете, какая проблема? Готовы всех принимать, а размещать ну просто негде. Это сегодня тоже большой вызов. <…> Для масштабных или региональных мероприятий мы должны создавать условия, чтобы принимать гостей. Понимаю запрос», — ответил губернатор.

Стратегическая сессия для югорских представителей креативных индустрий с АСИ запланирована в апреле. На нее приглашены гендиректор АСИ Светлана Чупшева и директор дивизиона развития КИ Екатерина Черкес-заде.

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Сургутские предприниматели попросили губернатора ХМАО Руслана Кухарука перенести из Ханты-Мансийска в Сургут запланированную в апреле стратегическую сессию с Агентством стратегических инициатив (АСИ). На встрече с творческой бизнес-элитой одна из участниц пожаловалась на нехватку мест в гостиницах столицы округа. «Для сургутян большая проблема приехать в Ханты-Мансийск на мероприятие, особенно на несколько дней. Не можешь найти ни квартиру, ни гостиницу — все занято. Когда вы будете составлять реестр предпринимателей, вы увидите, что в Сургуте наибольшее количество креативных предпринимателей. Пожалуйста, как говорится, Христом Богом просим: по возможности рассмотрите возможность, чтобы стратсессия прошла в Сургуте», — передает слова участницы журналист URA.RU. Зал поддержал предложение громкими аплодисментами. В ответ на просьбу Кухарук пообещал обеспечить сургутян транспортом и местами проживания, если стратегическая сессия для представителей креативных индустрий все-таки пройдет в Ханты-Мансийске. Глава округа согласился с проблемой размещения приезжих в гостиницах и напомнил о событийно насыщенной повестке в столице ХМАО: 6 марта стартует кинофестиваль «Дух огня», а через неделю — «Кубок защитников Отечества» для ветеранов СВО. «Знаете, какая проблема? Готовы всех принимать, а размещать ну просто негде. Это сегодня тоже большой вызов. <…> Для масштабных или региональных мероприятий мы должны создавать условия, чтобы принимать гостей. Понимаю запрос», — ответил губернатор. Стратегическая сессия для югорских представителей креативных индустрий с АСИ запланирована в апреле. На нее приглашены гендиректор АСИ Светлана Чупшева и директор дивизиона развития КИ Екатерина Черкес-заде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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