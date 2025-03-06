На владельцев «Главпродукта» подали в суд

Генпрокуратура подала иск против американской компании Universal Beverage
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Среди ответчиков числится бенефициар холдинга Леонид Смирнов
Среди ответчиков числится бенефициар холдинга Леонид Смирнов Фото:

Генеральная прокуратура России подала иск к американской компании Universal Beverage Company. Об этом стало известно из данных картотеки арбитражных дел.

«Генпрокуратура подала иск к Universal Beverage Company», — говорится в материалах дела. Эта компания владеет холдингом «Главпродукт», одним из крупнейших производителей консервов в России. Иск уже принят к рассмотрению Арбитражным судом Москвы, однако его содержание пока не раскрыто.

Среди ответчиков указан бенефициар холдинга Леонид Смирнов. В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин передал активы «Главпродукта» в управление Росимущества. Это решение стало ответом на изъятие российской собственности в Европе.

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Генеральная прокуратура России подала иск к американской компании Universal Beverage Company. Об этом стало известно из данных картотеки арбитражных дел. «Генпрокуратура подала иск к Universal Beverage Company», — говорится в материалах дела. Эта компания владеет холдингом «Главпродукт», одним из крупнейших производителей консервов в России. Иск уже принят к рассмотрению Арбитражным судом Москвы, однако его содержание пока не раскрыто. Среди ответчиков указан бенефициар холдинга Леонид Смирнов. В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин передал активы «Главпродукта» в управление Росимущества. Это решение стало ответом на изъятие российской собственности в Европе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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