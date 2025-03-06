На владельцев «Главпродукта» подали в суд

Генеральная прокуратура России подала иск к американской компании Universal Beverage Company. Об этом стало известно из данных картотеки арбитражных дел.
«Генпрокуратура подала иск к Universal Beverage Company», — говорится в материалах дела. Эта компания владеет холдингом «Главпродукт», одним из крупнейших производителей консервов в России. Иск уже принят к рассмотрению Арбитражным судом Москвы, однако его содержание пока не раскрыто.
Среди ответчиков указан бенефициар холдинга Леонид Смирнов. В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин передал активы «Главпродукта» в управление Росимущества. Это решение стало ответом на изъятие российской собственности в Европе.
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