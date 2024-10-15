Путин передал во временное госуправлении компании холдинга «Главпродукт»

Компании крупного холдинга «Главпродукт» перешли во временное госуправление. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, … следующие изменения: … общества с ограниченной ответственностью „Балтийский консервный завод“, принадлежащий акционерному обществу „Главпродукт“», — написано в указе. В документе также упоминаются такие компании, как «Главпродукт» и «Объединенная индустриальная компания».
Помимо организаций холдинга «Главпродукт», во временное госуправление также перешли и другие компании. Например, принадлежащие «Промсельхозинвесту», «Орулпродукту» и Universal Beverage Company.
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