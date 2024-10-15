Путин передал во временное госуправлении компании холдинга «Главпродукт»

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Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление компаний "Главпродукта"
Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление компаний "Главпродукта" Фото:

Компании крупного холдинга «Главпродукт» перешли во временное госуправление. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, … следующие изменения: … общества с ограниченной ответственностью „Балтийский консервный завод“, принадлежащий акционерному обществу „Главпродукт“», — написано в указе. В документе также упоминаются такие компании, как «Главпродукт» и «Объединенная индустриальная компания».

Помимо организаций холдинга «Главпродукт», во временное госуправление также перешли и другие компании. Например, принадлежащие «Промсельхозинвесту», «Орулпродукту» и Universal Beverage Company.

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Компании крупного холдинга «Главпродукт» перешли во временное госуправление. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, … следующие изменения: … общества с ограниченной ответственностью „Балтийский консервный завод“, принадлежащий акционерному обществу „Главпродукт“», — написано в указе. В документе также упоминаются такие компании, как «Главпродукт» и «Объединенная индустриальная компания». Помимо организаций холдинга «Главпродукт», во временное госуправление также перешли и другие компании. Например, принадлежащие «Промсельхозинвесту», «Орулпродукту» и Universal Beverage Company.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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