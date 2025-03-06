Россиян предупредили о новом витке роста цен на жилье

Расширение программы «Семейная ипотека» на семьи с одним ребенком, обсуждаемое в правительстве, может спровоцировать новый виток роста цен на жилье из-за кратного увеличения спроса. Такое мнение выразили некоторые эксперты.
«Если семейную ипотеку просто расширить на семьи с одним ребенком, спрос на программу увеличится кратным образом. У нас около половины семей имеют одного ребенка, это миллионы граждан — потенциальных участников программы», — заявил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. Его слова приводит ТАСС. Он также подчеркнул, что при этом еще нужно учитывать серьезный рост стоимости квадратного метра, произошедший во время массовой льготной ипотеки.
Выломов также предложил ограничить стоимость квадратного метра, приобретаемого по госпрограмме, сославшись на существующий норматив. Он считает, что акцент прежде всего следует делать на поддержку семей и демографии, а не на застройщиков.
Эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко согласился с тем, что любое расширение льготной программы приводит к росту спроса. Он указал, что при отсутствии других массовых программ спрос может увеличиться более чем на 30%. Расширение программы, по его словам, может привести к стремлению граждан воспользоваться льготой.
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