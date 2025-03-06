Польша вслед за Бельгией отказала Украине в истребителях

Польша пока не может передать Украине оставшиеся истребители МиГ-29, так как ожидает от союзников по НАТО замены для этих самолетов. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.
«Если случится так, что союзники передадут нам самолеты, которые заменят в противовоздушной обороне те самые МиГ-29, то я считаю, что слово надо сдержать. Как мы обещали Владимиру Зеленскому, и эти самолеты передать», — сообщает ТАСС. Таким образом, Польша присоединяется к Бельгии, которая ранее отказала Украине в поставках истребителей, сославшись на необходимость обеспечения собственной безопасности.
Ранее телеканал RT сообщал, что премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что его страна не может поставить свои истребители Украине, так как они необходимы для обеспечения собственной безопасности. Он подчеркнул, что Бельгия уже предоставила Украине значительную военную помощь, которую не стоит недооценивать.
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