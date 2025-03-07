Трамп объяснил, от чего будет зависеть дальнейшая поддержка Украины

Трамп призвал Украину готовиться к переговорам
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время своего обращения.
«Ситуация предельно ясна: боевые действия должны прекратиться. Обе стороны должны сесть за стол переговоров», — заявил Трамп. Его слова опубликованы в аккаунте Белого дома в X. Он подчеркнул, что США пытаются помочь Киеву им помочь, и «Украина должна взяться за дело и выполнить свою работу».
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