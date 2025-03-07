Трамп объяснил, от чего будет зависеть дальнейшая поддержка Украины

Трамп: поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к переговорам
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Трамп призвал Украину готовиться к переговорам
Трамп призвал Украину готовиться к переговорам Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время своего обращения. 

«Ситуация предельно ясна: боевые действия должны прекратиться. Обе стороны должны сесть за стол переговоров», — заявил Трамп. Его слова опубликованы в аккаунте Белого дома в X. Он подчеркнул, что США пытаются помочь Киеву им помочь, и «Украина должна взяться за дело и выполнить свою работу».

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Дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время своего обращения.  «Ситуация предельно ясна: боевые действия должны прекратиться. Обе стороны должны сесть за стол переговоров», — заявил Трамп. Его слова опубликованы в аккаунте Белого дома в X. Он подчеркнул, что США пытаются помочь Киеву им помочь, и «Украина должна взяться за дело и выполнить свою работу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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